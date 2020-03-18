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Ваша песенка спета: какие артисты перенесли свои концерты в Барнауле и как сдать билеты

Пандемия захватывает не только мировую, но и российскую сцену. Некоторые звезды предпочитают сдвигать гастрольные графики, другие просто отменяют выступления. Какие билеты можно уже сдавать, а какие еще в силе — в обзоре altapress.ru.

Ирина Аллегрова.
Ирина Аллегрова.
www.instagram.com/irinaallegrovaofficial

Кто отменил

13 марта стало известно, что Анна Семенович и Митя Фомин отменили свой концертный тур из-за распространения коронавируса. Вслед за ними отменять и переносить концерты стали и другие российские звезды.

Из-за запрета на въезд иностранных граждан в Россию пострадала краевая филармония — у них были запланированы концерты артистов из США и Италии.

Шоу с Холодным сердцем
Шоу с Холодным сердцем

Будут ли перенесены эти выступления на другие даты — пока неизвестно.

Отменены концерты:

Анна Семенович и Митя Фомин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 20 марта

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу
Место: Молодежный театр
Дата выступления: 22 марта

Шоу с Холодным сердцем
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 24 марта

Жасмин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 25 марта

Юбилейный вечер Маргариты Климановой
Место: филармония
Дата выступления: 26 марта

«Черный квадрат»
Место: филармония
Дата выступления: 29 марта

Расс Грин (США)
Место: филармония
Дата выступления: 31 марта

Трэйси Хамлин (США)
Место: филармония
Дата выступления: 5 апреля

Лука Стриканьоли (Италия)
Место: филармония
Дата выступления: 18 апреля

Кто перенес

Артистов, которые оптимистично решили перенести свои выступления на другие даты, значительно меньше.

Среди них — Ирина Аллегрова, группа БИ-2, Тима Белорусских и другие. В основном все они выступают на многотысячных площадках.

Концерт &quot;Би-2&quot; в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
Концерт «Би-2» в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
www.instagram.com/july__flowers

Некоторые певцы в поддержку своих зрителей решили провести бесплатные онлайн-концерты. Так, 17 марта для своих слушателей выступил Баста, 20 марта споет БИ-2.

По сообщению «Кассы.ру», все купленные билеты остаются в силе. По их мнению, это не последние артисты, которые перенесут или отменят свое выступление. Все последние изменения отображаются в новостях билетного портала.

Кто перенес:

Наргиз
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 18 марта
Новая дата: 21 ноября

Ирина Аллегрова
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 25 марта
Новая дата: 19 декабря

БИ-2
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 10 апреля
Новая дата: 31 мая

Тима Белорусских
Место: СК «Темп"
Дата выступления: 11 апреля
Новая дата: осень 2020

Шоу японских барабанщиков
Место: СК «Темп"
Дата выступления: 29 апреля
Новая дата: неизвестна

Как вернуть билеты

Бумажные билеты на отмененные концерты можно будет сдать по месту приобретения.

Так, билеты от «Кассы.ру» в Барнауле можно вернуть в центральном офисе по адресу: пр. Социалистический, 109, офис 434.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00. При себе иметь билет, паспорт и заявление на возврат.

Два билета на концерт.
Два билета на концерт.

Портал «Кассир.ру» принимает билеты по адресу: ул. Пролетарская, д. 131, офис 305.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00. При оформлении возврата нужно также заполнить заявление.

При покупке электронных билетов деньги возвращаются на банковскую карту, с которой была сделана покупка. Сроки зачисления — от трех до 30 рабочих дней.

По всем вопросам, касающихся возвратов билетов, можно обращаться на почту — pay@kassy.ru портала «Кассы.ру» или vozvrat.brn@kassir.ru «Кассир. ру».

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