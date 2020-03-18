Ваша песенка спета: какие артисты перенесли свои концерты в Барнауле и как сдать билеты

Кто отменил
13 марта стало известно, что Анна Семенович и Митя Фомин отменили свой концертный тур из-за распространения коронавируса. Вслед за ними отменять и переносить концерты стали и другие российские звезды.
Из-за запрета на въезд иностранных граждан в Россию пострадала краевая филармония — у них были запланированы концерты артистов из США и Италии.
Будут ли перенесены эти выступления на другие даты — пока неизвестно.
Отменены концерты:
Анна Семенович и Митя Фомин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 20 марта
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу
Место: Молодежный театр
Дата выступления: 22 марта
Шоу с Холодным сердцем
Место: ДК Сибэнергомаш
Дата выступления: 24 марта
Жасмин
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 25 марта
Юбилейный вечер Маргариты Климановой
Место: филармония
Дата выступления: 26 марта
«Черный квадрат»
Место: филармония
Дата выступления: 29 марта
Расс Грин (США)
Место: филармония
Дата выступления: 31 марта
Трэйси Хамлин (США)
Место: филармония
Дата выступления: 5 апреля
Лука Стриканьоли (Италия)
Место: филармония
Дата выступления: 18 апреля
Кто перенес
Артистов, которые оптимистично решили перенести свои выступления на другие даты, значительно меньше.
Среди них — Ирина Аллегрова, группа БИ-2, Тима Белорусских и другие. В основном все они выступают на многотысячных площадках.
Некоторые певцы в поддержку своих зрителей решили провести бесплатные онлайн-концерты. Так, 17 марта для своих слушателей выступил Баста, 20 марта споет БИ-2.
По сообщению «Кассы.ру», все купленные билеты остаются в силе. По их мнению, это не последние артисты, которые перенесут или отменят свое выступление. Все последние изменения отображаются в новостях билетного портала.
Кто перенес:
Наргиз
Место: ДК Моторостроителей
Дата выступления: 18 марта
Новая дата: 21 ноября
Ирина Аллегрова
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 25 марта
Новая дата: 19 декабря
БИ-2
Место: Титов-Арена
Дата выступления: 10 апреля
Новая дата: 31 мая
Тима Белорусских
Место: СК «Темп"
Дата выступления: 11 апреля
Новая дата: осень 2020
Шоу японских барабанщиков
Место: СК «Темп"
Дата выступления: 29 апреля
Новая дата: неизвестна
Как вернуть билеты
Бумажные билеты на отмененные концерты можно будет сдать по месту приобретения.
Так, билеты от «Кассы.ру» в Барнауле можно вернуть в центральном офисе по адресу: пр. Социалистический, 109, офис 434.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00. При себе иметь билет, паспорт и заявление на возврат.
Портал «Кассир.ру» принимает билеты по адресу: ул. Пролетарская, д. 131, офис 305.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00. При оформлении возврата нужно также заполнить заявление.
При покупке электронных билетов деньги возвращаются на банковскую карту, с которой была сделана покупка. Сроки зачисления — от трех до 30 рабочих дней.
По всем вопросам, касающихся возвратов билетов, можно обращаться на почту — pay@kassy.ru портала «Кассы.ру» или vozvrat.brn@kassir.ru «Кассир. ру».