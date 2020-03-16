Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт вместо отмененного из-за коронавируса

Свое решение группа мотивировала тем, что «в сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга».
На какой платформе и в какое время пройдет выступление, пока неизвестно.
«Сейчас мы заняты подготовкой выступления — и скоро расскажем, где и как можно будет присоединиться к нашему онлайн-концерту», — сообщают организаторы.
В Барнауле «Би-2» выступит 10 апреля, сразу после Кемерово, где уже выявили два случая заражения коронавирусом. Об отмене или переносе концерта в Кузбассе организаторы не сообщают.
Напомним, что ранее свой гастрольный тур отменили Анна Семенович и Митя Фомин. В Барнауле они должны были выступить 20 марта.