Группа «Би-2» сыграет бесплатный онлайн-концерт вместо отмененного из-за коронавируса

Рок-группа «Би-2» перенесла свои европейские концерты на неопределенный срок. Чтобы поклонники не расстраивались, музыканты пообещали 20 марта исполнить бесплатный онлайн-концерт.

Свое решение группа мотивировала тем, что «в сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга».

На какой платформе и в какое время пройдет выступление, пока неизвестно.

«Сейчас мы заняты подготовкой выступления — и скоро расскажем, где и как можно будет присоединиться к нашему онлайн-концерту», — сообщают организаторы.

В Барнауле «Би-2» выступит 10 апреля, сразу после Кемерово, где уже выявили два случая заражения коронавирусом. Об отмене или переносе концерта в Кузбассе организаторы не сообщают.

Напомним, что ранее свой гастрольный тур отменили Анна Семенович и Митя Фомин. В Барнауле они должны были выступить 20 марта.