Анна Семенович и Митя Фомин отменили концерт в Барнауле

Совместный концерт двух популярных российских звезд в столице Алтайского края отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили 13 марта организаторы.

Концерт Анны Семенович (экс-«Блестящие») и Мити Фомина (Hi-Fi) должен был состояться 20 марта в ДК «Моторостроителей». Программа, с которой они дают гастрольный тур по стране, называется «Дети земли». Но звезды не рискнули отправиться в Барнаул в условиях нарастающей паники.

Митя Фомин на Алтае. www.instagram.com/mf_agent/

«Из-за короновируса и отмены массовых мероприятий организаторы тура принимают решение о его переносе на другие даты. Сориентировать по новым датам сможем в ближайшие дни, так как именно сейчас этот вопрос решается», — сообщили altapress.ru.

Об отмене других концертов в столице Алтайского края пока никто из артистов не объявлял. Но не исключено, что Фомин и Семенович подадут другим пример.