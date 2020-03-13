В Барнауле выступит алтайский финалист шоу «Голос»

26 марта в HAIRY LEMON PUB (ул. Лазурная, 13) пройдет концерт Вадима Капустина, который известен по сольному проекту Isaac Nightingale.

В России Вадим Капустин обрел большую популярность после участия в 5 сезоне шоу «Голос» на «Первом канале», где он стал четвертьфиналистом.

«Романтические мелодии настроят на нужный лад, а танцевальные хиты не оставят вам иного выбора, как танцевать», — анонсируют организаторы концерт.

Вадим Капустин родился в Москве, а вырос в Барнауле. Окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности дирижер Академического хора, но из-за высокого интереса к пению и сочинительству расстался с дирижированием.

Работал композитором в русском театре Берлина, пел в группе Triangle Sun, выступал на многих международных фестивалях.

В 2016 году создал сольный проект Isaac Nightingale, с которым и выступил на шоу «Голос».

Сейчас Вадим готовит к выпуску третий альбом, а также активно принимает участие в сольных концертах, презентациях крупных брендов, fashion-показах, сборных и фестивальных выступлениях.

Начало концерта в Барнауле в 19:00. Цена билета — 700 рублей.