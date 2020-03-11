Космос и маразм. В Барнауле дадут юбилейный идиотский концерт

Группа «Дубовая роща» даст юбилейный концерт 20 марта в баре Hairy Lemon. Этому уникальному барнаульскому музыкальному объединению исполняется 30 лет. «Концерт будет идиотским», — коротко прокомментировал событие фронтмэн Вадим Вязанцев.

Из афиши концерта

Мы обещали провести празднование 30-летия «Дубовой рощи» в феврале и мы держим слово! Не далее как 49 февраля (в народе этот день в високосные годы еще называют 20 марта) мы уныло отпразднуем свой старперский юбилей в Волосатом лимоне на Красноармейском, 73А".

Знаменитый пошивочный цех объединения работает в четыре смены, чтобы вовремя завершить подготовку обмундирования. Весна — сезон покорения космоса, поэтому в этот раз «дубовики» предстанут зрителям в образе «космонавтов и других инопланетных тварей».

Гостей также ждут на вечернем представлении в «театрнавальных» костюмах. За самые инопланетные наряды будут по традиции вручены фуфловые призы.

Как всегда «Дубовая роща» исполнит и новые и горячо любимые старые композиции по заявкам телезрителей. Но это не точно.

Начало концерта в 21:21. Гостей начнут пускать в бар немного пораньше, чтобы они могли как следует подготовиться.

Спонсирует юбилейный концерт пивоварня Николая Копытова и сочувствующие.

И справка есть

Советская и российская рок-группа (полное название: арт-группа Творческое объединение «Дубовая роща № 6/17 ХО») из Барнаула. Основана 4 декабря 1989 года.

Кроме музыки участники коллектива (совместно и индивидуально) занимаются различными видами творческой деятельности в области литературы, журналистики, живописи, театра, современных синкретических форм.