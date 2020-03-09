Итальянская мафия приедет в Томск в середине марта

С 12 по 22 марта в Томске пройдет первый в истории областного центра российско-итальянский фестиваль кино. На нем будут показаны шедевры итальянского кинематографа. В том числе картина «Предатель» Марко Беллоккьо, основанная на реальных событиях история мафиози Томмазо Бушетты.

Картина «Предатель» вышла на экраны в 2019 году и уже завоевала итальянский «Золотой глобус». Она рассказывает о событиях 1980-х годов.

По сюжету, боссы сицилийской мафии ведут войну за героиновый рынок. Один из них — Томмазо Бушетта — скрылся в Бразилии в тот момент, когда на его родине начинается настоящая бойня.

Из Южной Америки он наблюдает, как его близких убивают в Палермо и рискует стать следующим. Внезапно Томаззо арестовывает бразильская полиции и отправляет в Италию, где он встречается с судьей и решает все рассказать, сообщает film.ru.

Также в рамках фестиваля будут показаны кинокартины «Познакомься с Софией», «Рим. Площадь Витторио», «Везучая» (призер Каннского фестиваля), «Сожгите Неаполь» и многие другие, сообщает «ТВ-2».