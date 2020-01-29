Фильм о простом русском слесаре покорил западных критиков на Роттердамском фестивале

Главный герой фильма — молодой человек Федор. Он бесцельно блуждает по пустому Мурманску, периодически заходя в бездну подъездов унылых многоэтажек и вскрывает захлопнувшиеся двери, получая за работу небольшие деньги.
Завершается фильм красивым планом с полыхающим двойным солнцем. После вручения статуэтки-«тигра» режиссеру пришлось объяснять журналистам это яркое природное явление с научной точки зрения.
Дориан Ясперс — студент бельгийской киношколы КАСК в Генте, а фильм «Ложное солнце» — его дипломная работа. В Мурманск молодой режиссер приехал в марте 2019 года. Сам город и его суровая природа вдохновили его на создание этого фильма.