10 сериалов, которые нельзя пропустить в 2020 году

Новый папа

Продолжение успешного сериала «Молодой папа», где Джуд Лоу в роли Пия XIII совершает далеко не святые поступки. Все серии снова снял режиссер Паоло Соррентино. Это значит, что зрителей ждет много музыки, пафоса, а произведениями искусства будет напичкан каждый кадр. В эпизодах можно будет увидеть Мэрилина Мэнсона и Шэрон Стоун, а главную роль новоизбранного Папы исполнил Джон Малкович.

Производство: HBO

Релиз: январь

Количество серий: 9

Авеню 5

Черная комедия про мир будущего от режиссера запрещенного в России фильма «Смерть Сталина». Путешествия по космосу стали такими же привычными, как поездки в Горный Алтай. Кучка туристов застряла на поломавшемся корабле «Авеню 5» и пытается не поубивать друг друга. Вернуть лайнер домой всеми способами пытается капитан, бородатый «доктор Хаус» Хью Лори.

Производство: HBO

Релиз: январь

Количество серий: 4

68 виски

Приключения военных медиков в Афганистане. Каждая серьезная история подана так комично, что сразу понятно — любые трудности можно преодолеть, если относиться к ним с юмором.

Производство: Paramount Network

Релиз: январь

Количество серий: 3

Дракула

Мини-сериал от создателей «Шерлока». 19 век, Трансильвания. В женский монастырь попадает мужчина. Оказывается, что он чудом выбрался из замка эксцентричного румынского аристократа. По ночам спасенного мучают кошмары — к нему приходят мертвецы. Чем хуже себя ощущает бывший постоялец замка, тем моложе становится Дракуле.

Производство: Netflix

Релиз: январь

Количество серий: 3

Зулейха открывает глаза

Экранизация одноименного романа Гузели Яхиной. Муж татарской женщины Зулейхи погибает во время коллективизации, а она сама попадает в таежную глубь, где вместе с другими сосланными пытается сначала выжить без пищи и крова, а затем построить новую жизнь. Главную роль исполняет актриса Чулпан Хаматова.

Производство: Россия 1

Релиз: февраль

Количество серий: 8

Замок и Ключ

Мистический сериал от Netflix и создателя кассового ужастика «Оно». Трое детей после смерти отца переезжают в старинный замок. Там они находят странные ключи, которые даруют им уникальные способности. Дети также открывают ими двери в тайные миры, где живет ужасный монстр.

Производство: Netflix

Релиз: февраль

Количество серий: 10

Охотники

Альтернативная история о Нью-Йорке 70-х годов. Охотники за нацистами ловят бывших фашистов, которые хотят устроить в Америке Четвертый рейх. Главную роль играет Аль Пачино.

Производство: Amazon

Релиз: февраль

Количество серий: 10

Метод 2

Один из немногих российских сериалов, чьего возвращения ждали все. Зрители гадают: выживет ли безумный сыщик Меглин, которого сыграл Константин Хабенский? Что касается главной героини Есени (Паулина Андреева), то она вышла замуж и родила ребенка. Однако спокойная декретная жизнь — не для нее. Да и главный маньяк еще не пойман.

Производство: Первый канал

Релиз: зима-весна

Количество серий: 16

Разрабы

Фантастический мини-сериал про компьютерного инженера Лили, которая расследует смерть своего парня. Она натыкается на подразделение «Разрабы», которое готовит технологический заговор.

Производство: Hulu

Релиз: март

Количество серий: 8

Сквозь снег

Сериал от южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, чья картина «Паразиты» претендует на «Оскар-2020» за лучший фильм. «Сквозь снег» рассказывает о постапокалиптическом мире, где есть только снег и поезд, мчащийся по кругу. Вагоны строго поделены по иерархии. И простым обитателям в «хвосте» совсем не нравится роскошная жизнь богатых представителей первого класса. Премьера сериала в мае, а пока в кинотеатрах можно посмотреть одноименный фильм.