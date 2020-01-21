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Кинокритики назвали лучшие фильмы 21 века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин 21 века, сообщают РИА «Новости». На первом месте оказалась картина «Безумный Макс: Дорога ярости».

"Безумный Макс 4: Дорога ярости", 2015. Режиссер Джордж Миллер.
"Безумный Макс 4: Дорога ярости", 2015. Режиссер Джордж Миллер.
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Авторы рейтинга назвали фильм «Безумный Макс» Джорджа Миллера «бескомпромиссным произведением искусства».

На втором месте расположилась первая часть трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Третью строчку занял «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Эксперты особо отметили интерпретацию персонажа Джокера актером Хитом Леджером, назвав ее «бесконечно увлекательной».

В список лучших 10 фильмов также вошли «Начало» Кристофера Нолана, «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, «Лунный свет», «Социальная сеть», рассказывающая о Марке Цукерберге и появлении социальной сети Facebook, а также «Трудности перевода», «Прочь» и «Мстители: Война бесконечности».

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