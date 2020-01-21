Кинокритики назвали лучшие фильмы 21 века

Авторы рейтинга назвали фильм «Безумный Макс» Джорджа Миллера «бескомпромиссным произведением искусства».
На втором месте расположилась первая часть трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Третью строчку занял «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Эксперты особо отметили интерпретацию персонажа Джокера актером Хитом Леджером, назвав ее «бесконечно увлекательной».
В список лучших 10 фильмов также вошли «Начало» Кристофера Нолана, «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, «Лунный свет», «Социальная сеть», рассказывающая о Марке Цукерберге и появлении социальной сети Facebook, а также «Трудности перевода», «Прочь» и «Мстители: Война бесконечности».