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Барнаульцам покажут самобытное документальное кино из Сибири

28 и 29 января в кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль сибирского документального кино. Проект подготовлен совместно с Молодежным центром кинематографистов Алтая и красноярским SiberiaDOC.

Кино.
Кино.
unsplash.com

Какие картины покажут

Все картины, подготовленные к показу, отмечены призами престижных мировых фестивалей документального кино.

Всего барнаульцам покажут 4 фильма.

1. «Сильная доля», режиссер Вадим Воронцов (2018, 30 мин, 6+)

Докфильм &quot;Сильная доля&quot;
Докфильм «Сильная доля»
siberiadoc.ru

Федя в детстве потерял слух из-за менингита и стал первым ребенком, которому поставили кохлеарный имплантат — медицинский прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. Фильм посвящен специалистам, которые помогли мальчику стать таким же, как все.

2. «Мотылек», режиссер Артур Соколов (2019, 52 мин, 6+)

Докфильм &quot;Мотылек&quot;
Докфильм «Мотылек»
siberiadoc.ru

Фильм о жизни маленького поселка Ярцево Красноярского края. Люди живут в соседстве с первозданной природой и надеются только на свой труд. Это дом, который стремятся все покинуть.

3. «Волк и семеро козлят», режиссер Елена Гуткина, Генрих Игнатов (2017, 52 мин, 12+)

Докфильм &quot;Волк и семеро козлят&quot;
Докфильм «Волк и семеро козлят»
siberiadoc.ru

Отец и сын живут одни в домике у леса и почти никуда не выходят. Каждый день формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.

4. «Признаки жизни», режиссер Наталья Касьянова (2018, 52 мин, 12+)

Докфильм &quot;Мотылек&quot;
Докфильм «Мотылек»
siberiadoc.ru

Фильм о строительстве Иннополиса — города будущего в Татарстане, куда съезжаются лучшие IT-умы со всей страны. Смогут ли здесь ужиться люди старого и нового мира?

Начало кинопоказов в 15:00. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (3852)62−80−54.

Что известно о SiberiaDOC

SiberiaDOC — программа по развитию и продвижению авторского документального кино в Сибири, базирующаяся в Красноярске. SiberiaDOC отбирает художественной документалистики, которые стремятся к развитию киноязыка, содержательно раскрывают героев, подлинные события и явления.

У SiberiaDOC есть собственный киноклуб, где показываются самые актуальные докфильмы.

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