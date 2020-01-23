Барнаульцам покажут самобытное документальное кино из Сибири

28 и 29 января в кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль сибирского документального кино. Проект подготовлен совместно с Молодежным центром кинематографистов Алтая и красноярским SiberiaDOC.

Какие картины покажут

Все картины, подготовленные к показу, отмечены призами престижных мировых фестивалей документального кино.

Всего барнаульцам покажут 4 фильма.

1. «Сильная доля», режиссер Вадим Воронцов ( 2018 , 30 мин , 6+)

Докфильм «Сильная доля» siberiadoc.ru

Федя в детстве потерял слух из-за менингита и стал первым ребенком, которому поставили кохлеарный имплантат — медицинский прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. Фильм посвящен специалистам, которые помогли мальчику стать таким же, как все.

2. «Мотылек», режиссер Артур Соколов ( 2019 , 52 мин , 6+)

Докфильм «Мотылек» siberiadoc.ru

Фильм о жизни маленького поселка Ярцево Красноярского края. Люди живут в соседстве с первозданной природой и надеются только на свой труд. Это дом, который стремятся все покинуть.

3. «Волк и семеро козлят», режиссер Елена Гуткина , Генрих Игнатов ( 2017 , 52 мин , 12+)

Докфильм «Волк и семеро козлят» siberiadoc.ru

Отец и сын живут одни в домике у леса и почти никуда не выходят. Каждый день формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.

4. «Признаки жизни», режиссер Наталья Касьянова ( 2018 , 52 мин , 12+)

Докфильм «Мотылек» siberiadoc.ru

Фильм о строительстве Иннополиса — города будущего в Татарстане, куда съезжаются лучшие IT-умы со всей страны. Смогут ли здесь ужиться люди старого и нового мира?

Начало кинопоказов в 15:00. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (3852)62−80−54.

Что известно о SiberiaDOC

SiberiaDOC — программа по развитию и продвижению авторского документального кино в Сибири, базирующаяся в Красноярске. SiberiaDOC отбирает художественной документалистики, которые стремятся к развитию киноязыка, содержательно раскрывают героев, подлинные события и явления.

У SiberiaDOC есть собственный киноклуб, где показываются самые актуальные докфильмы.