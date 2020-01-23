Барнаульцам покажут самобытное документальное кино из Сибири

Какие картины покажут
Все картины, подготовленные к показу, отмечены призами престижных мировых фестивалей документального кино.
Всего барнаульцам покажут 4 фильма.
1. «Сильная доля», режиссер Вадим Воронцов (2018, 30 мин, 6+)
Федя в детстве потерял слух из-за менингита и стал первым ребенком, которому поставили кохлеарный имплантат — медицинский прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. Фильм посвящен специалистам, которые помогли мальчику стать таким же, как все.
2. «Мотылек», режиссер Артур Соколов (2019, 52 мин, 6+)
Фильм о жизни маленького поселка Ярцево Красноярского края. Люди живут в соседстве с первозданной природой и надеются только на свой труд. Это дом, который стремятся все покинуть.
3. «Волк и семеро козлят», режиссер Елена Гуткина, Генрих Игнатов (2017, 52 мин, 12+)
Отец и сын живут одни в домике у леса и почти никуда не выходят. Каждый день формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.
4. «Признаки жизни», режиссер Наталья Касьянова (2018, 52 мин, 12+)
Фильм о строительстве Иннополиса — города будущего в Татарстане, куда съезжаются лучшие IT-умы со всей страны. Смогут ли здесь ужиться люди старого и нового мира?
Начало кинопоказов в 15:00. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (3852)62−80−54.
Что известно о SiberiaDOC
SiberiaDOC — программа по развитию и продвижению авторского документального кино в Сибири, базирующаяся в Красноярске. SiberiaDOC отбирает художественной документалистики, которые стремятся к развитию киноязыка, содержательно раскрывают героев, подлинные события и явления.
У SiberiaDOC есть собственный киноклуб, где показываются самые актуальные докфильмы.