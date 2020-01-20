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В Барнауле пройдет фестиваль скандинавского кино

В обновленном кинотеатре «Премьера» покажут шесть короткометражных фильмов из Швеции и Финляндии. Все работы были отмечены на престижных фестивалях, сообщают в группе кинотеатра.

Фестиваль короткометражного кино
Фестиваль короткометражного кино
Премьера

В основе семейной драмы «Палка» режиссера Теппо Айраксинена — взаимоотношения отцов и детей. Как и в «Карлсоне», ребенок хочет собаку, а родители — чтобы их оставили в покое с этой идеей. Ради мечты детям придется пойти на ужасающие крайности.

Фильм Уллы Хеккилы «Слушай меня» — это история о женской дружбе и предательстве. В смешной и злободневной комедии рассказывается о том, как важно закрывать гештальты.

Еще один финский фильм «Все включено» режиссера Теему Никки в 2019 году участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля. Грустный и нелепый Калерво терпит унижения от всего мира. В конце концов герой воплощает все мечты забитых ботаников и показывает, что свобода и власть не всегда ведут к добру.

Шведская короткометражка «Старайся» Юлии Телин — это картина о соперничестве среди подростков. В современном мире переворачиваются стереотипы: девушка занимается легкой атлетикой, юноша — танцами, но их успехи не делают их равными с остальными.

Фильм «Живые тени» один из самых атмосферных и мистических. Режиссер Джерри Карлссон исследовал мир взрослых глазами ребенка. Автор показывает бытовые традиции как некий авангардный спектакль.

В черной комедии «В ожидание смерти» герой Таге доживает последние часы. Он впервые откроет сыну секрет, который хранил 40 лет.

Расписание показов фестиваля скандинавского кино:

  • 23 января 15:10
  • 24 января 20:00
  • 25 января 16:20
  • 26 января 10:00

Все короткометражные фильмы будут показаны сразу, их общий хронометраж — 78 минут. Цена билета — 150 рублей.

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