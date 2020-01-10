Все 18 мультфильмов, заслуженно получивших «Оскара»

В понедельник, 13 января, станут известны номинанты на премию «Оскар-2020». Среди 24 номинаций обязательно будет «Лучший полнометражный анимационный фильм». В 2019 году было немало достойных премьер, а пока Афиша вспоминает все мультики, которые стали обладателями этой престижной награды с 2002 года, когда ее вручили впервые. Пусть это будет поводом пересмотреть прекрасные трогательные фильмы всей семьей.

Человек-паук: Через вселенные

2019 год. Питер Паркер спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова. Но все это — в нашем измерении. Но гигантский коллайдер открыл окно в другое. И там тодже есть Человек-паук. Да, и вообще, вселенных много, и в каждой свой герой. Им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

Тайна Коко

2018 год. 12-летний Мигель тайно мечтает стать музыкантом, но в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену именно ради такой мечты, и с тех пор музыкальная тема в семье стала табу.

Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков.

Зверополис

2017 год. В Зверополисе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских.

Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

Головоломка

2016 год. Поведение 11-летней школьницы Райли определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость.

До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха.

Город героев

2015 год. Юный Хиро Хамада — изобретатель и гений роботостроения. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио.

После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.

Холодное сердце

2014 год. Королевство погружается в объятия вечной зимы, и трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие.

По пути их ждет встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком Олафом и горные вершины покруче Эвереста.

Храбрая сердцем

2013 год. Искусная лучница шотландских гор Мерида отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу.

Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье.

Ранго

2012 год. Ранго — хамелеон, который живет в террариуме и считает себя героем, которому, к сожалению, никак не удается проявить свое бесстрашие. Но когда он внезапно оказывается в городке Грязь, у него появляется такая возможность.

Ранго провозглашает себя борцом за справедливость и начинает вести себя как шериф на Диком Западе. Он еще не знает, что быть «хорошим парнем» в этих краях очень опасно.

История игрушек: Большой побег

2011 год. Энди почти 18 лет, ему остается три дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своем будущем. Куда забросит их судьба? На чердак, на свалку или, может быть, в детский сад «Солнышко»? Но события развиваются в самом неожиданном направлении.

Вверх

2010 год. 78-летний ворчун Карл Фредриксен, чтобы сдержать обещание, данное своей почившей жене, решает осуществить мечту о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки.

Не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого, неисправимо жизнерадостного, а потому совершенно несносного 8-летнего мальчика по имени Рассел.

ВАЛЛ-И

2009 год. Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

Рататуй

2008 год. Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку. Сородичи не разделяют таких увлечений и едят все подряд.

Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана и решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На этой кухне трудится уборщиком юный Лингвини, совершенно не умеющий готовить.

Делай ноги

2007 год. В музыкальном мире императорских пингвинов, которые находят себе пару благодаря пению, рождается пингвиненок по имени Мамбл, который не может издать ни одной ноты, зато может отплясывать чечетку.

Его родители, Норма Джин и Мемфис, в отчаянии, но надеются, что их лишенный слуха малыш перерастет свое нелепое танцевальное увлечение.

Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

2006 год. Ежегодный конкурс гигантских овощей приближается, и «овощемания» охватывает всех соседей Уоллеса и Громита. Два друга решили заработать денег на борьбе с грызунами.

Но внезапно огромное таинственное животное начало терроризировать округу, уничтожая овощи, которые могли претендовать на главный приз конкурса.

Суперсемейка

2005 год. История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян.

Но в один прекрасный день папаше и его домочадцам приходится вновь облачиться в прорезиненные костюмы супергероев (а для этого нужно срочно сбросить лишние килограммы) и в очередной раз спасти человечество от таинственного злодея.

В поисках Немо

2004 год. В районе Большого барьерного рифа в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин и растит своего единственного сыночка Немо. Он хочет оградить малыша от опасностей океана, но Немо слишком любопытен и однажды попадается в сети.

Теперь Марлину придется пересилить страх и отправиться на поиски сына.

Унесенные призраками

2003 год. Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы.

Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Шрек

2002 год. Большой зеленый великан Шрек жил один в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды правитель волшебного королевства лорд Фаркуад согнал на болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни пришел конец.

Однако лорд пообещал вернуть Шреку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне с огнедышащим драконом.