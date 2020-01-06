«Чернобыль», Хоакин Феникс, Тарантино: в США вручили премию «Золотой глобус»

За премию в номинации «Лучший драматический фильм» боролись «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша, но награда ушла военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне.

Фильм «Однажды в… Голливуде» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» и собрал больше всего наград собрал фильм. Картина была также отмечена премиями за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль второго плана.

Американский мини-сериал «Чернобыль» взял премию в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм». В номинации «Лучшая оригинальная песня в художественном фильме» победу одержала композиция «I'm Gonna Love Me Again», прозвучавшая в «Рокетмене». А в номинации «Лучшая музыка к фильму» вновсь победил «Джокер» и композитор картины Хильдур Гуднадоттир.