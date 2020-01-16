Барнаульцам на калюке, теобре и гуслях сыграют средневековую музыку

29 января в краевой филармонии выступит музыкальный квартет InsulaMagica из Новосибирска. Они исполнят старинную музыку композиторов XVII столетия и сочинения авторов Средневековья и Ренессанса.

Музыканты квартета сыграют на необычных музыкальных инструментах: лютне, гуслях, калюке, колесной лире, теобре, волынке и других.

Концерт пройдет в виде беседы со зрителями. Заслуженный артист России, профессор Аркадий Бурханов будет вести программу и рассказывать о редких старинных музыкальных инструментах и исполняемых произведениях, сообщается на сайте филармонии.

Начало концерта в 18:30. Цена билета — 150−350 рублей.

Что известно об ансамбле

Ансамбль InsulaMagica был создан в 1981 году студентами Новосибирской консерватории, увлеченными идеей воссоздания подлинного звучания старинной музыки. Квартет стал знаменит после музыкального шоу на телеканале «Россия-Культура».

В репертуаре ансамбля — светская и духовная музыка западноевропейского Средневековья, Ренессанса и Барокко, древнерусские песнопения, канты эпохи Петра I и российские песни XVIII века.

Музыкантами собрана богатая коллекция копий старинных инструментов, исторических костюмов, уникального нотного материала. Артисты сотрудничают с целым рядом профессоров Западной Европы, осваивают технику игры на аутентичных инструментах, последовательно возрождают стили раннего вокала. Участники квартета проходили стажировку в Италии, Англии, Швеции, Австрии.