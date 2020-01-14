К 155-летию со дня рождения Серова в Барнауле покажут одну его картину

В Государственном художественном музее Алтайского края состоится пресс-показ выставки одной картины Валентина Серова «Портрет жены художника» к 155-летию со дня рождения мастера. Об этом сообщили в краевом минкультуры.

Картина экспонируется в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

«Портрет жены художника» — это единственная работа мастера в фондах Художественного музея Алтайского края. Она попала в музей в 1975 году из частной коллекции и хранится в собрании классического русского искусства ГХМАК 45 лет.

«О том, что это подлинное произведение кисти Серова свидетельствуют две надписи под рисунком: одна — внучки Валентина Серова, а другая — художника Николая Крымова», — отмечают в министерстве культуры края.

В разное время Валентин Серов создал 12 портретов супруги Ольги Федоровны (шесть живописных и шесть графических). В «Портрете жены художника» проявилось умение мастера найти точные и верные изобразительные средства: максимум выразительности образа при лаконизме художественных средств.

Выставка будет работать с 16 января по 23 февраля.