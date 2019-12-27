Что рисовали в 2019 алтайские художники и кто стал лучшим в этом году

Чем запомнился уходящий год
2019 год запомнится прежде всего печальными новостями. Из жизни ушли четверо выдающихся художников Алтайского края: Михаил Будкеев, Алексей Дрилев, Юрий Кабанов, Альфред Фризен.
Все художники, несмотря на возраст, работали до последних дней, рассказал заведующий выставочного зала музея «Город» Михаил Фризен. В экспозиции выставки можно увидеть выдающиеся и последние работы ушедших мастеров.
Красочные пейзажи
Алтайские художники стабильно вдохновляются природой. Многие мастера написали целую серию пейзажей. Этот жанр на выставке самый многочисленный.
Горы Ак-Туру, Телецкое озеро, Колывань, прозрачная Катунь, светящийся остров Патмос, цветущий Пикет — в 2019 году художники объездили все красивые места Алтая.
Яркая заграница
Некоторые мастера в 2019 году активно путешествовали по России и за ее пределами.
Залитая солнцем Греция Петра Кудинова, яркие волны и яхты Турции кисти Евгении Октябрь, тесные улочки Владивостока Василия Куксы — все привычные туристические места художники увидели по-своему.
Уголки Барнаула
На картинах можно найти знакомые всем места. Например, виды старого и нового моста кисти Юрия Гребенщикова или трамвайную остановку у парка «Центральный» Артура Кузнецова.
Портреты
Мастера также много рисовали портреты значимых для себя людей, в основном художников.
Одна из самых интересных серий у автора Ивана Быкова — на полотне он сопоставил карандашные портреты знаменитых артистов Светланы Талалаевой, Дементия Паротикова и Екатерины Савиновой с картой местности, где они родились.
Кто стал лучшим художником 2019 года
Алтайская организация Союза художников подвела итоги уходящего года. Лауреатами выставки «Арт-Алтай — 2019» стали Лариса Пастушкова (за серию живописных работ), Ирина Щетинина (за картину «Портрет жены художника. Лентина Александровна Борунова») и Валентин Шипило (за картину «Цветение маральника»).
Дипломы получили Егор Бралгин (серия пейзажей), Николай Зайков (серия графических работ), Иван Мамонтов (за картину «Художник А.П. Молчанов») и другие.
Выставка в музее «Город» будет работать до 19 января 2020 года. Стоимость билета — 20−45 рублей.