Что рисовали в 2019 алтайские художники и кто стал лучшим в этом году

25 декабря в Барнауле в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) открылась краевая художественная выставка «Арт-Алтай». В экспозиции собраны 260 работ 105 авторов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби и Шелаболихи. Что рисовали члены Союза художников в 2019 году — в фоторепортаже altapress.ru.

Чем запомнился уходящий год

2019 год запомнится прежде всего печальными новостями. Из жизни ушли четверо выдающихся художников Алтайского края: Михаил Будкеев, Алексей Дрилев, Юрий Кабанов, Альфред Фризен.

Все художники, несмотря на возраст, работали до последних дней, рассказал заведующий выставочного зала музея «Город» Михаил Фризен. В экспозиции выставки можно увидеть выдающиеся и последние работы ушедших мастеров.

Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова

Красочные пейзажи

Алтайские художники стабильно вдохновляются природой. Многие мастера написали целую серию пейзажей. Этот жанр на выставке самый многочисленный.

Горы Ак-Туру, Телецкое озеро, Колывань, прозрачная Катунь, светящийся остров Патмос, цветущий Пикет — в 2019 году художники объездили все красивые места Алтая.

Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова

Яркая заграница

Некоторые мастера в 2019 году активно путешествовали по России и за ее пределами.

Залитая солнцем Греция Петра Кудинова, яркие волны и яхты Турции кисти Евгении Октябрь, тесные улочки Владивостока Василия Куксы — все привычные туристические места художники увидели по-своему.

Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова

Уголки Барнаула

На картинах можно найти знакомые всем места. Например, виды старого и нового моста кисти Юрия Гребенщикова или трамвайную остановку у парка «Центральный» Артура Кузнецова.

Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова

Портреты

Мастера также много рисовали портреты значимых для себя людей, в основном художников.

Одна из самых интересных серий у автора Ивана Быкова — на полотне он сопоставил карандашные портреты знаменитых артистов Светланы Талалаевой, Дементия Паротикова и Екатерины Савиновой с картой местности, где они родились.

Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова Выставка «Арт-Алтай"-2019 Анна Зайкова

Кто стал лучшим художником 2019 года

Алтайская организация Союза художников подвела итоги уходящего года. Лауреатами выставки «Арт-Алтай — 2019» стали Лариса Пастушкова (за серию живописных работ), Ирина Щетинина (за картину «Портрет жены художника. Лентина Александровна Борунова») и Валентин Шипило (за картину «Цветение маральника»).

Дипломы получили Егор Бралгин (серия пейзажей), Николай Зайков (серия графических работ), Иван Мамонтов (за картину «Художник А.П. Молчанов») и другие.