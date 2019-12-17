Когда и как откроют новогодний городок-2020 на барнаульском Арбате

В этом году организаторы устроят настоящую сказку. Гостям праздника предложат пройти квест по мотивам любимой новогодней истории «12 месяцев». Будет 12 локаций с интереснейшими заданиями и праздничными чудесами.

Например, на локации «Январь» можно сфотографироваться собаками самой доброй породы — хаски, в «Марте» смастерить весенний подснежник, а в «Июне» познакомиться с теми, кто купается и летом, и зимой — настоящими сибирскими моржами.

Самых активных участников квеста ждут подарки.

Также в этот день состоится забег Дедов Морозов. Эта акция проводится уже в пятый раз, собирая лучших Дедов Морозов и Снегурочек Барнаула. Все участники представят визитные карточки, покажут профессиональное мастерство и в финале праздника преодолеют полосу препятствий.

Компетентное жюри определят лучших волшебников, которые получат очень интересные призы от спонсоров мероприятия. Заявки на забег от Дедов Морозов принимают до 20 декабря. Все подробности и инструкции в группе Вконтакте.