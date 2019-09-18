В Барнауле скончался известный художник-график Юрий Кабанов

Известный художник Юрий Кабанов ушел из жизни в Барнауле 17 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила художница Юлия Кикоть. Информацию подтвердили в региональном минкульте.

Юрий Борисович Кабанов — профессиональный художник-график. Член Союза художников России (с 1964 года), заслуженный художник России, лауреат Демидовской премии (1998 год).

Он родился 26 октября 1938 году в Орехово-Зуево Московской области. Учился в Елецком, а после Ивановском художественных училищах. В 1959 году по направлению вместе со своим другом однокурсником Владиславом Тумановым приехал в Барнаул.

С 1992 по 1996 Юрий Кабанов был председателем правления Союза художников, внося большой вклад в развитие профессионального искусства в крае. Он был председателем и членом художественного совета Алтайского художественного фонда, членом попечительского Совета Демидовского фонда.

Графика Юрия Кабанова. vk.com/u.b.kabanov.

Юрий Кабанов в своем творчестве обращался к разным жанрам. Это и портрет, и пейзаж, и сюжетная композиция, и анималистический жанр. Последнее время Юрий Кабанов много работал в жанре исторического пейзажа. Он мастерски владел разнообразными графическими техниками: литография, линогравюра, офорт, «бумага-карандаш».

Произведения мастера хранятся в музеях и картинных галереях края и за его пределами, в частных собраниях за рубежом (в Австрии, Германии, США, Испании и др.).

Юрий Борисович Кабанов — яркий художник-график, его творчество долгое время определяло характер и уровень всего алтайского искусства. Это большая утрата для нескольких поколений художников края.

Попечительский совет Демидовского фонда выражает соболезнования родным и близким художника.