Скончался известный алтайский художник

В возрасте 80 лет ушел из жизни художник-живописец и график Алексей Дрилев, сказано на странице Алтайской организации Союза Художников в Facebook.

Алексей Дрилев родился 30 августа 1938 года в селе Первомайское. В 1967 году окончил Казанское художественное училище. Затем учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Ильи Репина.

В 1971 году художник переехал в Барнаул. Его излюбленные жанры — портрет, пейзаж и тематическая картина. Тогда работы молодого мастера, написанные в лучших традициях русской реалистической школы, в крае заметили почти сразу. Алексей Дриелв участвовал в различных выставках, в том числе зарубежных. В 1995 году принят в Союз художников России.

В последние годы Алексей Дрилев много и плодотворно работал в разных жанрах. В его мастерской соседствовали рядом друг с другом тематические картины, знакомящие с мировоззрением и жизнью художника, портреты родственников и друзей мастера, натюрморты и пейзажи с видами русских городов, Англии и алтайской природы, сказано на сайте Государственного художественного музея Алтайского края.

В 2015 год Алексей Дрилев дал интервью газете «Маркер-Экспресс». Прочитать материал можно здесь.