В Барнауле откроется выставка, посвященная маринисту Айвазовскому

На выставке будут представлены 42 эксклюзивные цифровые копии картин знаменитого мариниста, выполненные на настоящем холсте. Техника жикле позволяет воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.
Все репродукции картин выполнены в натуральную величину и обрамлены в итальянские рамы. Под каждой из них есть описание истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца.
Чем знаменит Айвазовский
Иван Айвазовский (1817−1900) был художником-маринистом, признанный при жизни, коллекционером, меценатом и живописцем Главного Морского штаба.
За свою жизнь Айвазовский создал около 6 тыс. картин. «Его стиль в изображении морской стихии узнаваем во всём мире и неповторим. Он мастерски передавал любые состояния моря — от умиротворённых штилей до безжалостных буйств стихии» — пишут на сайте музея.
Выставка продлится до 19 января 2020 года. Стоимость билетов — 150−250 рублей. На выставке предусмотрены организованные экскурсии в 12:00, 14:00, 16:00.