В Барнауле откроется выставка, посвященная маринисту Айвазовскому

15 ноября в художественном музее в Барнауле откроется выставка репродукций в технике жикле «Айвазовский. На гребне волны». Картины привезли из Севастополя, сообщается на сайте музея.

На выставке будут представлены 42 эксклюзивные цифровые копии картин знаменитого мариниста, выполненные на настоящем холсте. Техника жикле позволяет воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Все репродукции картин выполнены в натуральную величину и обрамлены в итальянские рамы. Под каждой из них есть описание истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца.

Чем знаменит Айвазовский

Иван Айвазовский (1817−1900) был художником-маринистом, признанный при жизни, коллекционером, меценатом и живописцем Главного Морского штаба.

За свою жизнь Айвазовский создал около 6 тыс. картин. «Его стиль в изображении морской стихии узнаваем во всём мире и неповторим. Он мастерски передавал любые состояния моря — от умиротворённых штилей до безжалостных буйств стихии» — пишут на сайте музея.

Выставка продлится до 19 января 2020 года. Стоимость билетов — 150−250 рублей. На выставке предусмотрены организованные экскурсии в 12:00, 14:00, 16:00.