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Барнаульский частный музей с отмычками и капканами попал в ТОП-6 самых удивительных

РБК-Стиль включило барнаульский Музей автоугона имени Дульцева-Деточкина в число самых удивительных музеев России. Если слово «музей» навевает на вас тоску и сонливость, скорее всего, вы ходили не в те музеи, считает журналист. И предлагает не ехать за границу, о направиться, например, в Барнаул.

Музей автоугона
Музей автоугона
avito.ru

Музей, носящий имя основателя Барнаульской службы спасения, — одно из самых популярных мест в городе, утверждает автор.

Здесь находится богатая коллекция отмычек, капканов, молотков, фальшивых удостоверений, поддельных номеров, самодельных противоугонок и других вещественных доказательств, найденных на местах преступлений.

Большинство этих штучек музею подарили сотрудники дорожной полиции. Среди экспонатов есть мотоцикл с коляской и автомобильная дверь, побывавшая в боевой перестрелке. Представлен даже вантуз, которым преступники вскрывали замки.

Цель музея — профилактика автоугонов. Недавно здесь появилась точная копия «Волги» 1958 года из фильма «Берегись автомобиля».

И еще одно важное правило: все экспонаты разрешено трогать!

Кроме барнаульского музея журналисты РБК включили в список Зал огурца в Московской области, Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске, Музей Мыши в Ярославской области (город Мышкин), Музей Греха в Тамбове и мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» в Томске.

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