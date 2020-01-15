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В Барнауле откроют необычную выставку петроглифов монгольского художника

17 января в художественном музее Алтайского края открывается международная выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», сообщает управление по культуре.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая».
Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая».
Управление по культуре

На выставке будут представлены картины и костюмы выпускника московского текстильного института Мунхсоела Батсуха, монгольского художника по текстилю в редких техниках.

В работе над своей новой коллекцией он соединил профессиональные навыки и национальную технику по изготовлению войлочных ковров. Наскальные рисунки Мунхсоел перенес на мягкий войлок.

Рядом с детальными реконструкциями скифского костюма зрители увидят одежду и аксессуары, созданные художником по собственным эскизам.

Также посетители смогут увидеть уникальные авторские ювелирные коллекции: «Человек мечтающий» (дизайн российского режиссёра Евгения Бедарева из Москвы, изготовление — Алтайского ювелирного завода «Ермол.А») и «Петроглиф» студии «Myagkov Art».

Выставка будет работать до 1 марта.

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