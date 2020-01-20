Пальцы в розетку: в «Шишковке» без занудства расскажут о механике, термодинамике и астрофизике

Организаторы обещают, что лекции будут полезны и интересны даже гуманитариям.
Например, они узнают, почему гремит гром, а молния бьет снизу вверх, что же действительно будет, если засунуть пальцы в розетку, какие лампочки реально безопасны и экономичны, как выглядят электроны, как сварить картошку вдвое быстрее обычного и массу других вещей, полезных в быту и объясняющих многие явления, составляющие нашу жизнь.
Расписание лекций:
- 01.02 — «Движение — жизнь!» (Все о движении и равновесии. Механика: кинематика, динамика, механическая работа, законы сохранения. Элементы статики и гидростатики)
- 08.02 — «Изобретаем вечный двигатель» (Молекулярно-кинетическая теория: молекулярная физика, термодинамика)
- 15.02 — «Осторожно! Высокое напряжение!» (Электричество: электростатика постоянный ток (шаговое напряжение)
- 22.02 — «Могут ли расти на магнитном поле огурцы?» (Магнетизм, оптика, элементы специальной теории относительности)
- 29.02 — «Не магия, но наука» (Квантовая и атомная физика: физика атома и атомного ядра)
- 07.03 — «Заправлены в планшеты космические карты: знакомимся с астрофизикой»
Лекции будут проходить каждую субботу с 1 февраля по 7 марта. Начало в 17:00, вход — свободный.
Такой же курс затем пройдет по математике и словесности.