Пальцы в розетку: в «Шишковке» без занудства расскажут о механике, термодинамике и астрофизике

С 1 февраля в краевой библиотеке им. Шишкова стартует просветительский проект «Энергия знаний». Преподаватели из АлтГУ будут не скучно рассказывать о физике, легко объясняя сложные вещи на жизненных примерах, сообщается на сайте учреждения.

Организаторы обещают, что лекции будут полезны и интересны даже гуманитариям.

Например, они узнают, почему гремит гром, а молния бьет снизу вверх, что же действительно будет, если засунуть пальцы в розетку, какие лампочки реально безопасны и экономичны, как выглядят электроны, как сварить картошку вдвое быстрее обычного и массу других вещей, полезных в быту и объясняющих многие явления, составляющие нашу жизнь.

Расписание лекций: 01.02 — «Движение — жизнь!» ( Все о движении и равновесии. Механика: кинематика , динамика , механическая работа , законы сохранения. Элементы статики и гидростатики)

Все о движении и равновесии. Механика: кинематика динамика механическая работа законы сохранения. Элементы статики и гидростатики) 08.02 — «Изобретаем вечный двигатель» ( Молекулярно-кинетическая теория: молекулярная физика , термодинамика)

Молекулярно-кинетическая теория: молекулярная физика термодинамика) 15.02 — «Осторожно! Высокое напряжение!» ( Электричество: электростатика постоянный ток ( шаговое напряжение)

Электричество: электростатика постоянный ток шаговое напряжение) 22.02 — «Могут ли расти на магнитном поле огурцы?» ( Магнетизм , оптика , элементы специальной теории относительности)

Магнетизм оптика элементы специальной теории относительности) 29.02 — «Не магия , но наука» ( Квантовая и атомная физика: физика атома и атомного ядра)

но наука» Квантовая и атомная физика: физика атома и атомного ядра) 07.03 — «Заправлены в планшеты космические карты: знакомимся с астрофизикой»

Лекции будут проходить каждую субботу с 1 февраля по 7 марта. Начало в 17:00, вход — свободный.

Такой же курс затем пройдет по математике и словесности.