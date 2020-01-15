Стало известно, какие книги чаще всего читали барнаульцы в 2019 году

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова составила рейтинг самых популярных книг 2019 года, сообщает управление по культуре.

Открытие первого этажа библиотеки им. Шишкова после ремонта.

Самыми востребованными оказались 27 изданий. В топ-10 вошли следующие произведения:

1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои». 2. Евгений Водолазкин «Лавр». 3. Алексей Иванов «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных». 4. Дина Рубина «Наполеонов обоз». 5. Борис Акунин «Не прощаюсь». 6. Федор Достоевский «Преступление и наказание»; Лев Толстой «Война и мир». 7. Даниил Гранин «Мой лейтенант»; Василий Шукшин «Рассказы». 8. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы». 9. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний». 10. Харпер Ли «Убить пересмешника»; Дэниел Киз «Цветы для Элджернона».

В топ-20 самых популярных книг вошли также «Оно» Стивена Кинга, «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, «Щегол» Донны Тартт и другие.

В рейтинг ожидаемо попал «Ведьмак» Анджея Сапковского — популярности произведению добавил вышедший недавно одноименный сериал, который уже взорвал интернет мемом с песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и Дина Рубина уверенно держатся в четверке лидеров с 2018 года.

Стабильность показали поклонники Бориса Акунина — второй год они читают все то же произведение.

В связи с юбилеями в списке на высоких позициях оказались писатели Даниил Гранин и Василий Шукшин.

Рейтинг был составлен при учете не только бумажной, но и электронной книговыдачи через сервис «ЛитРес», бесплатный доступ к которому могут получить все читатели краевой библиотеки.