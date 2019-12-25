Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит

В сериале «Ведьмак» Лютик поет эту песенку главному герою. Самого Ведьмака это очень раздражает. Мотив оказался настолько привязчивым, что многие зрители стали напевать эту фразу, а затем — делать с ней мемы. Многие шутки, конечно же, посвящены теме оплаты труда.
Другие пользователи шутят, чем еще можно заплатить Ведьмаку.
Борщем разогретым— zis (@AlexanderZisma1) December 23, 2019
«Ведьмак» (The Witcher) — телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.