Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит

Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Если нет, будьте уверены — еще услышите. Это кусок песни барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix, и она стремительно завоевывает интернет.

Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Скрин с видео

В сериале «Ведьмак» Лютик поет эту песенку главному герою. Самого Ведьмака это очень раздражает. Мотив оказался настолько привязчивым, что многие зрители стали напевать эту фразу, а затем — делать с ней мемы. Многие шутки, конечно же, посвящены теме оплаты труда.

Другие пользователи шутят, чем еще можно заплатить Ведьмаку.

«Ведьмак» (The Witcher) — телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость