Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит

Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Если нет, будьте уверены — еще услышите. Это кусок песни барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix, и она стремительно завоевывает интернет.