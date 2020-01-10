Барнаул 10 января -19°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

Он вернулся: стал известен сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered сообщил о том, что поклонники киновселенной Гарри Поттера могут дождаться возвращения любимых героев на большой экран в девятом фильме о знаменитом волшебнике, пишет sobaka.ru.

Гарри Поттер и плащ-невидимка.
Гарри Поттер и плащ-невидимка.
открытые источники в интернете

Зарубежные источники сообщают, что события в фильме будут происходить двадцать лет спустя. Главной героиней станет дочь злодея Волан-де-Морта — она будет пытаться вернуть отца к жизни.

Журналисты полагают, что фильм может дать старт сериалу о младшем сыне Поттера Альбусе Северусе.

По информации издания, в новый фильм могут вернуться многие актеры из прежнего каста. Сценаристом может выступить Джоан Роулинг.

Восемь фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере были сняты по семи книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Экранизацией занималась кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Все фильмы стали одними из самых прибыльных в истории кинематографа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка