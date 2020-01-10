Он вернулся: стал известен сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered сообщил о том, что поклонники киновселенной Гарри Поттера могут дождаться возвращения любимых героев на большой экран в девятом фильме о знаменитом волшебнике, пишет sobaka.ru .

Зарубежные источники сообщают, что события в фильме будут происходить двадцать лет спустя. Главной героиней станет дочь злодея Волан-де-Морта — она будет пытаться вернуть отца к жизни.

Журналисты полагают, что фильм может дать старт сериалу о младшем сыне Поттера Альбусе Северусе.

По информации издания, в новый фильм могут вернуться многие актеры из прежнего каста. Сценаристом может выступить Джоан Роулинг.

Восемь фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере были сняты по семи книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Экранизацией занималась кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Все фильмы стали одними из самых прибыльных в истории кинематографа.