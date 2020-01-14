Барнаульский автор детских книг Елена Ожич написала новое произведение «Спойлеры». В ней герой-подросток бунтарски интерпретирует русскую классику. «Бедная Лиза» — это про секс, а «Горе от ума» — про заезжего мажора, считает он. Новое видение школьной литературы высоко оценило жюри престижной премии. Можно ли заставить ребенка читать Пушкина и как выбрать хорошую книгу — в интервью altapress.ru.

Спойлер на «Спойлеры»

— Как у Вас возникла идея такого произведения?

— После окончания школы и университета во мне сидела мысль дочитать недочитанное и перечитать прочитанное. Когда появилось свободное время, я вернулась к этой теме.

Перечитывая школьную классику, я осознала, что ничем не связана. Мне не надо сдавать экзамены, нет обязательств по срокам. На каждое произведение у меня возникала интересная, нестандартная рефлексия.

Так возник сюжет, что подросток читает заданную литературу и записывает в социальных сетях свои мысли, рассуждения. Сквозь это прорастают другие, в том числе философские вопросы — кем стать, куда пойти учиться, что такое любовь.

Я не филолог, не исследователь русской литературы, не педагог. Наверное, во мне говорит какой-то внутренний подросток, который недовысказался в свое время, а теперь он так проявляет себя.

Чтение , книги СС0

К этому произведению не надо подходить с филологической точки зрения. Это не высокохудожественная литература, а своеобразный рекламный буклет. Он сделан так, чтобы потом захотелось проверить — а действительно ли это было написано в самом произведении?

— И правда проверяют?

— На премии Крапивина (международная детская литературная премия за лучшую прозу для детей среднего школьного возраста, «Спойлеры» — главный лауреат 2019 года — прим.ред.) был круглый стол с участием учителей, преподавателей вузов, библиотекарей. И некоторые говорили, что после «Спойлеров» обратились к первоисточнику.

— Ваша старшая дочь уже прочитала книгу?

— Да, но она сказала: «Мам, мы так не разговариваем». Сначала я подумала, что не попала в подростковую аудиторию. Но с другой стороны, у меня не было цели отразить язык, на котором они говорят.

— А мне показалось , что получилось очень точное попадание.

— Я бы сказала, что это такой стеб на сленг. Мои знакомые, которые читали «Спойлеры», говорили, что это не литературный язык, а у нового поколения уже свои словечки. Ну, и бог с ним!

Главное, чтобы условный Вася, который книжку не берет в реки, побежал в библиотеку. Мне кажется, такие методы куда лучше, чем: «Читай, Петров, „Войну и мир“, а то двойку получишь».

Чтение , книги СС0

Мама одной девочки, которой я пересказала часть «Спойлеров» (поскольку книга еще не издана), написала мне: «Не знаю, как вы это сделали, но она на следующий день полезла искать „Бедную Лизу“ и „Идиота“. Так что это работает!

— А есть ли такое произведение , которое вы сознательно не стали разбирать?

— Да, это „Тарас Бульба“ Гоголя. Там всего хватает — и все виды жестокости, неприглядный вид пьяных людей, нынешние политические моменты — я не стала хайпить на этой теме.

Заставить нельзя убедить

— Как часто вы перечитываете любимые книги?

— Не могу сказать, что я часто что-то перечитываю. Даже освежить в памяти школьную литературу — вызов для меня. Как и для моего героя — он же сначала не хочет, а потом понимает, что не все взрослые читали те же самые произведения. А если он это сделает — то утрет им нос.

У меня нет понятия любимая и нелюбимая книга. Скажу словами учительницы из тех же „Спойлеров“: русская литература — это как заповедник, туда надо ходить как в музей. При желании эту дорогу можно вспомнить или забыть.

Чтение , книги СС0

А вообще, русская классика встраивается в наш обмен веществ. Как человек с точки зрения химии состоит из кальция, железа, магния и прочего, так и сознание состоит из культурных кодов, которые встраиваются в нас через литературу, живопись, музыку.

— Как лучше читать — с бумажной книги или электронного носителя , как это делает герой „Спойлеров“?

— Здесь ключевое слово — „читать“. Можно делать это любым способом, кому что нравится.

В книге, кстати, был момент, когда у героя сломался ридер, и он пошел записываться в библиотеку — „как будто пиво покупал“, тоже паспорт спрашивали.

И это не придуманная история. Много подобных моментов в „Спойлерах“ — это рассказы моих знакомых. Например, одна подруга сказала, что ее сын внезапно стал читать книги и начал с „Мастера и Маргариты“ и Ницше. Ее это насторожило.

В своей книге я утрирую это — мама героя переживает, что ее сын зачитывается Пушкиным до 4 утра: „Ты у меня ничего не употребляешь, сына?“.

— А можно ли в принципе заставить ребенка читать школьную литературу?

— Не знаю, у меня универсального рецепта нет. Могу сказать только за себя: если вы хотите, чтобы ваш ребенок был чем-то занят — убеждайте личным примером. Ходите вместе в библиотеку, книжные магазины.

Подключайте партизанские методы. Говорите: „Смотри, вот есть книжка прикольная. Давай вместе ее прочитаем, потом обсудим“. Наверное, надо так.

Как выбрать ту самую книгу

— Что читаете сейчас младшей дочери?

— Книгу, которую нам подарили в Екатеринбурге, она называется „Каменный пояс России. Путешествие по Уралу с детскими писателями“. Это достаточно серьезное краеведческое произведение, где автор рассказывает про какой-то город, его достопримечательности, его легенды и историю создания. И это был ее выбор, что читать.

Раньше с удовольствием брали книги алтайской писательницы Ирины Цхай, стихи Марии Рупасовой, уральского автора Ольгу Колпакову. Конечно, есть в списке и Барто, Чуковский, Драгунский.

Чтение , книги СС0

Была у нас „Читарик-Смешарик“ — отличная книга, по которой не одно поколение детей научилось читать, очень рекомендую ее. С ней ребенок сначала произносит слоги, потом совсем крошечные кусочки текста, потом они увеличиваются — дети начинают читать все больше, а мамы — все меньше.

— Как выбрать хорошую детскую книгу?

— Если совсем не знаете, что выбрать — сходите в библиотеку им. Крупской, их фонд постоянно пополняется новыми произведениями. Полистайте, если понравится — можно сходить в книжный и купить.

Обращайте внимание на разнообразные литературные премии — это своего рода готовая рекомендация. Также многие издательства ведут свои аккаунты в соцсетях и рассказывают о новинках.

Рецепт Гарри Поттера

— Насколько сложно региональному писателю издать свое творение?

— Если вы хотите опубликоваться в большом издательстве и поставить книгу на полку в магазине, то да, это сложно. Факторов может быть много — текст не дотягивает до определенного уровня, у издателя замыливается глаз и в большом потоке он не замечает ваше произведение. Вмешиваются маркетинговые дела — когда издатель понимает, что вот эту книгу он продаст, а эту нет.

Но есть много других способов опубликоваться — в интернете, с помощью краудфандинга, выиграть премию.

Но жить только за счет писательского труда нельзя. Он приносит деньги, но не так много и не так часто, как хотелось бы.

— Есть ли рецепт успешной книги? Как создать второго Гарри Поттера?

— Если бы он был, я бы давно занималась только писательством. Рецепт может быть только один — надо постоянно работать. Сегодня писать лучше, чем вчера.

Считается, что существует всего 36 тем, поэтому ничего нового уже никто не придумает. Но ракурс этих идей может быть очень разным.

Чтение , книги СС0

Например, если брать „Спойлеры“, то книга, возможно, напоминает „Библию в СМС“ автора Аи эН. Там по сюжету пожилая родственница задумала передать наследство и поставила родственникам единственное условие — за определенный период прочесть всю Библию. Герои произведения, брат с сестрой, поделили ее между собой и кратко пересказывали друг другу через смс-ки.

Есть пьеса Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского „образ чацкого скачать бесплатно“ — про то, как ситуация Грибоедова может разыгрываться в наши дни, в московской школе.

О премии Крапивина

— Какие темы поднимали другие авторы премии Крапивина в 2019 году?

— Я пока успела прочитать авторов из шорт-листа.

„Собачелла“ Натальи Шицкой из Новокузнецка — довольно мощное произведение, для меня стоит наравне с „Белым Бимом Черным Ухом“. Это книга о том, как люди становятся зоозащитниками: был мальчик, а стал владельцем собачьего приюта.

„В поисках мальчишеского бога“ Дмитрия Ищенко из Мурманска. Произведение чем-то похоже на фильм „Территория“ Александра Мельника про геологов — только это приключения подростков примерно в тех же условиях: холодно, пустынно, далеко от цивилизации. Такое сочинение „Как я провел лето без интернета“, про детство без гаджетов.

„Моя Аника“ Александры Зайцевой из Астрахани. Это произведение вошло в шорт-лист премии Крапивина в 2018 году. Очень мощное, про ребенка с какими-то ментальными проблемами. Автор сознательно не указывает диагноз, но мы видим, что герой замкнут в своем мире.

И вдруг рядом с ним появляется человек, который заставляет улыбнуться, приоткрыться — и все эти изменения происходят на твоих глазах. Мы видим, как болезнь отступает, когда рядом появляется кто-то, кто может найти ключик к заевшему замку. В 2019 году Александра стала лауреатом с рукописью „Девочке в шаре все нипочем“.

Чтение , книги СС0

„Точка бифуркации“ Николая Пономарева из Омска — о любви двух подростков, благополучного мальчика и проблемной девочки, но в книге очень много нежности.

Книги Дмитрия Ищенко, Николая Пономарева уже изданы. „Спойлеры“ готовятся к изданию к московском издательстве „Самокат“.

— Что дает участие в подобных премиях?

— Они подтверждают, что ты работаешь не зря. Иногда мы не получаем отдачи на свои действия и не понимаем, в чем дело — или я плохо пишу, или обратился не туда, или меня не поняли.

А если на премии ты попадаешь в шорт-лист, получаешь какую-то оценку — тогда уже знаешь, что сделал что-то хорошее, достойное внимания.

Очень ценно попасть в среду своих людей, сразу понимаешь, что они — свои. Детские писатели — это особые люди.

— Что в них такого особенного?

— Мне кажется, они не конкуренты друг другу. Здесь никто на тебя не посмотрит косо, мол, смотри, нашлась выскочка, получит сейчас премию. Все очень добрые. Мы все друг друга поздравили.

Что известно о Елене Ожич Елена Ожич (Клишина) окончила факультет филологии и журналистики АлтГУ в 1997 году. Член Союза российских писателей, лауреат многих литературных премий. Пишет детскую прозу и стихи. Автор поэтического сборника „Истории взрослых“, книг „Как я ничего не ела“, „Валяный сапожок“, „Мой папа — мальчик“ и других. Мама двоих дочерей — младшей 7 лет, старшей — 17 лет.

Отрывок из произведения „Спойлеры“: