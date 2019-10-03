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3 октября 0°C

Не путать с Шишкиным: кто такой Шишков, именем которого назвали главную библиотеку Алтайского края

Почти полтора века назад, 3 октября 1873 года родился Вячеслав Шишков — инженер, художник и писатель. Он родился в Центральной России, но стал «биографом Сибири» и навсегда влюбился в Алтай. Как складывалась судьба писателя и почему в честь него назвали алтайскую краевую библиотеку — в материале altapress.ru.

Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Анастасия Гамаюнова.

Будущий знаменитый писатель Вячеслав Шишков родился в семье мелкого лавочника в Тверской губернии. Юноша учился в частном пансионе и получил профессию инженера-изыскателя.

Шишков участвовал в геодезических экспедициях, многими из них руководил. Обследовал Обь, Енисей, Чулым, Чарыш, Лену и другие сибирские реки.

В путешествиях Шишков не расставался с блокнотом. Он постоянно записывал свои впечатления о красотах Горного Алтая и составил путеводитель для желающих совершить путешествие от Бийска вверх по Бии и далее через Телецкое озеро в долину Чулышмана. Позже, под впечатлением от этой экспедиции, Шишков написал рассказы «Ваника Хыст» и «На Бие», сообщает penzacitylibblog.ru.

Вячеслав Шишков
Вячеслав Шишков
СС0, via Wikimedia Commons

Когда писатель переехал в Петроград, Сибирь (и особенно Алтай) осталась одной из основных тем его творчества. Вершиной «сибирской» прозы Шишкова стали романы «Ватага» и «Угрюм-река».

Итог нескольких лет работы Шишкова на Алтае дорожным инженером — сборник путевых очерков «По Чуйскому тракту» и рассказов «Чуйские были».

Книги. Библиотека
Книги. Библиотека
СС0

Последние годы жизни Шишков посвятил работе над исторической эпопеей «Емельян Пугачев». Он продолжал работу над ней в осажденном фашистами Ленинграде. Затем тяжело больной писатель был вынужден уехать в Москву.

В июле 1943 года 70-летний Вячеслав Шишков написал в одном из своих писем:

«А дух бодр, и творчество бушует, ходит по жилам. Удивляюсь на самого себя! Лишь бы кончить „Пугачева“, а там и на отдых можно, в гроб, в землю. Кончу, с народом буду в расчете, все, к чему был призван, посильно завершено. Пусть люди и поскучают, и поулыбаются, и поучатся жизни на моих страницах».

Умер Шишков 6 марта 1945 года, немного не дожив до Дня Победы.

Библиографы Шишковки в 1980-е годы.
Библиографы Шишковки в 1980-е годы.
архив

Памятники Шишкову стоят в Бежецке и Томске.

В 1973 году, в честь 100-летия со со дня рождения писателя недалеко от села Манжерок в Республике Алтай на Чуйском тракте ему открыли памятник, сообщает altairegion22.ru. Кроме того, имя писателя присвоили Алтайской краевой универсальной научной библиотеке.

Анна Карпова

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