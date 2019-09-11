Невероятные селфи, водопады и каменные грибы: как и зачем ехать в долину Чулышман в Горном Алтае

Долина Чулышман — одно из самых красивых и труднодоступных мест Горного Алтая. Там не всегда ловит сотовая связь и почти никуда не проехать на обычном автомобиле, но зато есть потрясающая дикая природа и невероятные виды. Рассказываем, зачем и как туда ехать.

Что такое долина Чулышман?

Это длинный (более 130 км) и широкий каньон, по которому протекает река Чулышман. Он простирается от озера Джулукуль (верховье реки) до впадения Чулышмана в Телецкое озеро, уточняет welcometoaltai.ru.

Достопримечательности долины Чулышман

Смотровая площадка перед перевалом Кату-Ярык

Большинство фотографий с Чулышманской долины туристы делают именно здесь — на смотровой площадке перед перевалом. Отсюда открывается очень красивый вид на каньон реки Чулышман, перевал Кату-Ярык и близлежащие водопады. Кроме того, площадка доступна для любого вида транспорта.

Каменные грибы

Так называют необычные скальные образования в Чулышманской долине, в 15 км от места впадения реки в Телецкое озеро. Каменные грибы «растут» в урочище Аккурум (Ак-Корум).

Водопад Учар

Это самый большой в Горном Алтае каскадный водопад. Его общая высота — 160 м, рассказывает алтай-чулышман.рф. Водопад Учар находится в 7 км от места впадения реки Чульча в реку Чулышман, на территории Алтайского государственного заповедника.

Юг Телецкого озера

Здесь река Чулышман впадает в Телецкое озеро. К этому месту можно подъехать на автомобиле (но через долину добраться сюда проблематично). В летний сезон сюда курсируют прогулочные катера из села Артыбаш.

Как добраться до Чулышманской долины

В Чулышманскую долину можно попасть двумя способами: на водном транспорте через Телецкое озеро, либо на автомобиле через перевал Кату-Ярык по Чуйскому тракту, пишет altayer.ru.

Дорога через Кату-Ярык — единственный автомобильный спуск в долину. Его можно проехать только на автомобиле высокой проходимости с опытным водителем, уточняет sun-expo.ru.

Туристам, которые едут в долину Чулышман из Барнаула, рекомендуют следовать по Чуйскому тракту мимо поселка Акташ до заметного с трассы ущелья. До Красных ворот ущелье сужается, а после начинает расширяться. Между Айгулакским и Курайским хребтами нужно заехать на Улаганское плато, преодолев Улаганский перевал. Оттуда асфальтированная дорога приведет в Балыктуюль. В этом поселке находится поворот на перевал Кату-Ярык.

Сколько стоит остановиться на турбазе в долине

В Чулышманской долине есть несколько турбаз. Большинство из них предлагает туристам домики на несколько человек. Средняя стоимость — около 500 рублей в сутки на человека.

На базах, как правило, есть специальные экскурсионные автомобили высокой проходимости. Здесь же можно заказать поездку в труднодоступные уголки долины.