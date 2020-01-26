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«Холопом» — по Европам. Русский фильм начали с успехом показывать за океаном

Рекордсмен российского кинопроката в январе — комедия «Холоп» — отправился покорять США и Канаду. Фильм начали показывать в 37 кинотеатрах Северной Америки с 25 января по 2 февраля.

Кадр из фильма "Холоп".
Кадр из фильма "Холоп".
www.kinopoisk.ru.

Напомним, «Холоп» был снят по заказу телеканала «Россия» режиссером Климом Шипенко. Он вышел в прокат перед Новым годом и за три недели собрал около 3 млрд рублей.

«Холоп» не просто обыграл, а оставил далеко позади другие российские кинопремьеры января — исторический баттл «Союз спасения» и очередную фантастическую жвачку от Федора Бондарчука под названием «Вторжение».

После такого грандиозного успеха картиной заинтересовались американские кинопрокатчики. Фильм демонстрируется в 28 городах США и Канады. В том числе, к примеру, в Нью-Йорке и Филадельфии.

При этом, как пишет ТАСС, «Холопа» американцы воспринимают очень хорошо. В некоторых случаях прокатчикам пришлось вводить дополнительные сеансы.

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