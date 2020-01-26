Напомним, «Холоп» был снят по заказу телеканала «Россия» режиссером Климом Шипенко. Он вышел в прокат перед Новым годом и за три недели собрал около 3 млрд рублей.
«Холоп» не просто обыграл, а оставил далеко позади другие российские кинопремьеры января — исторический баттл «Союз спасения» и очередную фантастическую жвачку от Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
После такого грандиозного успеха картиной заинтересовались американские кинопрокатчики. Фильм демонстрируется в 28 городах США и Канады. В том числе, к примеру, в Нью-Йорке и Филадельфии.
При этом, как пишет ТАСС, «Холопа» американцы воспринимают очень хорошо. В некоторых случаях прокатчикам пришлось вводить дополнительные сеансы.