Рекордсмен российского кинопроката в январе — комедия «Холоп» — отправился покорять США и Канаду. Фильм начали показывать в 37 кинотеатрах Северной Америки с 25 января по 2 февраля.

Напомним, «Холоп» был снят по заказу телеканала «Россия» режиссером Климом Шипенко. Он вышел в прокат перед Новым годом и за три недели собрал около 3 млрд рублей.

«Холоп» не просто обыграл, а оставил далеко позади другие российские кинопремьеры января — исторический баттл «Союз спасения» и очередную фантастическую жвачку от Федора Бондарчука под названием «Вторжение».

После такого грандиозного успеха картиной заинтересовались американские кинопрокатчики. Фильм демонстрируется в 28 городах США и Канады. В том числе, к примеру, в Нью-Йорке и Филадельфии.

При этом, как пишет ТАСС, «Холопа» американцы воспринимают очень хорошо. В некоторых случаях прокатчикам пришлось вводить дополнительные сеансы.