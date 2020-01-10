5 причин, почему «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Что-то новенькое
Мы не будем ходить во времена бессмертной «Иронии судьбы, или С легким паром», зайдем с более близкого расстояния. Помните, как нам надоели «Елки», презентованные в 2010 году? Первые три года еще было интересно, потом грустно, а дальше просто раздражающе. В течение семи лет на Новый год нам почти безальтернативно показывали одинаковые фильмы с одинаковым сюжетом.
Затем эстафету принял «Полицейский с Рублевки». Но даже на фоне второй, еще относительно не набившей оскомину части приключений Володи Яковлева «Холоп» выглядит освежающим глотком холодненького шампанского. Может, потому что он вовсе не новогодний.
Общий фон
В этом году отечественный кинематограф сделал ставку на несколько картин, которые по всем предположениям должны выстрелить в конце года: фантастическое «Вторжение» Федора Бондарчука, историческую драму «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Холопа» Клима Шипенко.
Отчасти успех последнего стал возможен с введением искусственных механизмов регулирования проката. Несколько лет назад Минкульт снова стал считать кино важнейшим из искусств и прикладывает максимум усилий к тому, чтобы у российских фильмов не было конкурентов в новогодний прайм-тайм.
При этом «Холоп» выиграл даже среди своих: «Вторжение» оказалось слишком серьезным для новогоднего зрителя, а «Союз спасения» получил массу плевков от экспертов сразу же, даже не разогнавшись в прокате.
Милош Бикович
В «Холопе» дивный актерский состав. Даже в эпизодах. К гвардии вроде Александра Самойленко, Ивана Охлобыстина и Олега Комарова присоединились все набирающая популярность Александра Бортич, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев.
А в главной роли после недолгих уговоров оказался сербский актер и продюсер Милош Бикович, который хорош уже тем, что не Александр Петров.
Он одинаково прекрасно играет и зажравшегося сынка богатенького папаши, и оказавшегося в деревне растерянного русского парня. Все потому, что лицо это свежее. И сербское, а значит какое-то свое, родное, славянское — такое мило придурковатое.
Нелюбовь к мажорам
Мы не любим мажоров. В стране слишком много примеров, когда папенькины и маменькины сынки творят беспредел, но остаются безнаказанными, вызывая у простого народа дикое негодование.
А главный герой «Холопа» Гриша — как раз такой, типичная богатенькая сволочь. Вот он доводит до ручки своего отца: то разнесет клуб, то попадется с неизвестным веществом растительного происхождения, то покалечит полицейского. Такого бы кнутом отходить как следует, чтоб неповадно было.
Русский народ одинаково любит как золушкины истории волшебных преображений простушек в принцесс, так и обратные сюжеты, когда «из князи в грязи». Это, кстати, слоган «Холопа».
Смех и радость
Вся комедия состоит как раз в том, что из Гриши будут делать правильного человека в традициях крепостной России XIX века, полностью воссоздав быт того времени. То, что надо для зрителя, жаждущего мести всем этим юным бестолковым пацанам.
Отцовский друг-психолог нанимает актеров, строит деревню, и Гриша просыпается в хлеву на территории усадьбы, где сам он не хозяин-барин, а простой холоп.
Фильм, между тем, не имеет никакой нравоучительной основы. Это просто легкая и смешная комедия положений. Именно такие фильмы мы и любим смотреть в праздники — беспечные и не обязывающие нас к тягостным раздумьям.