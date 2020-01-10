5 причин, почему «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Предновогодняя премьера Клима Шипенко «Холоп» постепенно добирается до кассы 2 млрд рублей в России. Фильм оказался самой кассовой комедией за всю историю отечественного кинопроката. Если вы посмотрели киноновинку и недоумеваете, почему так, попробуем разобраться.

Что-то новенькое

Мы не будем ходить во времена бессмертной «Иронии судьбы, или С легким паром», зайдем с более близкого расстояния. Помните, как нам надоели «Елки», презентованные в 2010 году? Первые три года еще было интересно, потом грустно, а дальше просто раздражающе. В течение семи лет на Новый год нам почти безальтернативно показывали одинаковые фильмы с одинаковым сюжетом.

Затем эстафету принял «Полицейский с Рублевки». Но даже на фоне второй, еще относительно не набившей оскомину части приключений Володи Яковлева «Холоп» выглядит освежающим глотком холодненького шампанского. Может, потому что он вовсе не новогодний.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Общий фон

В этом году отечественный кинематограф сделал ставку на несколько картин, которые по всем предположениям должны выстрелить в конце года: фантастическое «Вторжение» Федора Бондарчука, историческую драму «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Холопа» Клима Шипенко.

Отчасти успех последнего стал возможен с введением искусственных механизмов регулирования проката. Несколько лет назад Минкульт снова стал считать кино важнейшим из искусств и прикладывает максимум усилий к тому, чтобы у российских фильмов не было конкурентов в новогодний прайм-тайм.

При этом «Холоп» выиграл даже среди своих: «Вторжение» оказалось слишком серьезным для новогоднего зрителя, а «Союз спасения» получил массу плевков от экспертов сразу же, даже не разогнавшись в прокате.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Милош Бикович

В «Холопе» дивный актерский состав. Даже в эпизодах. К гвардии вроде Александра Самойленко, Ивана Охлобыстина и Олега Комарова присоединились все набирающая популярность Александра Бортич, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев.

А в главной роли после недолгих уговоров оказался сербский актер и продюсер Милош Бикович, который хорош уже тем, что не Александр Петров.

Он одинаково прекрасно играет и зажравшегося сынка богатенького папаши, и оказавшегося в деревне растерянного русского парня. Все потому, что лицо это свежее. И сербское, а значит какое-то свое, родное, славянское — такое мило придурковатое.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Нелюбовь к мажорам

Мы не любим мажоров. В стране слишком много примеров, когда папенькины и маменькины сынки творят беспредел, но остаются безнаказанными, вызывая у простого народа дикое негодование.

А главный герой «Холопа» Гриша — как раз такой, типичная богатенькая сволочь. Вот он доводит до ручки своего отца: то разнесет клуб, то попадется с неизвестным веществом растительного происхождения, то покалечит полицейского. Такого бы кнутом отходить как следует, чтоб неповадно было.

Русский народ одинаково любит как золушкины истории волшебных преображений простушек в принцесс, так и обратные сюжеты, когда «из князи в грязи». Это, кстати, слоган «Холопа».

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Смех и радость

Вся комедия состоит как раз в том, что из Гриши будут делать правильного человека в традициях крепостной России XIX века, полностью воссоздав быт того времени. То, что надо для зрителя, жаждущего мести всем этим юным бестолковым пацанам.

Отцовский друг-психолог нанимает актеров, строит деревню, и Гриша просыпается в хлеву на территории усадьбы, где сам он не хозяин-барин, а простой холоп.

Фильм, между тем, не имеет никакой нравоучительной основы. Это просто легкая и смешная комедия положений. Именно такие фильмы мы и любим смотреть в праздники — беспечные и не обязывающие нас к тягостным раздумьям.