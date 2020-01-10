Куда сходить в Барнауле на выходных 11 и 12 января

Отдыхать после короткой рабочей недели — вдвойне приятнее. Если ваши новогодние каникулы прошли на диване, то altapress.ru составил топ событий, чтобы вы смогли наверстать упущенное и увлекательно провели время.

В Барнауле прошли соревнования по скиджорингу "След-2016". 24 января 2016 года.

Побегать с собаками

11 и 12 января на гребном канале в Барнауле можно будет увидеть много лыжников и собак. Вместе они преодолеют несколько километров заснеженной трассы и пробегут эстафету.

Поболеть за участников можно будет с 11:00 до 18:00.

Посмеяться в КДМ

В Барнаул приезжает известный стендап-комик Александр Долгополов.

Парень из Воронежа приобрел популярность после участия в youtube-шоу «Порараз бирацца» — пародия на передачу «Прожекторперисхилтон». Знаменитым в более широких кругах Долгополов стал после интервью у Юрия Дудя.

11 и 12 января он выступит в Краевом дворце молодежи на ул. Юрина, 204в — билетов осталось совсем немного.

Кире Кинопоиск

Сходить в кино

На этой неделе можно посмотреть нашумевшую комедию «Холоп», которая уже собрала в прокате более миллиарда рублей.

Или проникнуться сложной судьбой Ричарда Джуэлла, который на Олимпиаде-96 года сообщил о взрывном устройстве и постепенно из героя стал основным подозреваемым. Чем закончилась эта реальная история — можно узнать в кинотеатрах города.

В кинотеатре «Премьера» покажут уникальную новинку — комедию с характером «Кире» (Упертый), которые сняли два режиссера из Татарстана. В картине рассказывается три романтические истории с языковым противостоянием.

Потанцевать в клубе

12 января в клубе выступит CLAY — парень, покоривший своей красотой ведущую музыкального проекта «Песни на ТНТ» Екатерину Варнаву.

CLAY — он же Николай — родился в Барнауле, окончил музыкальную школу и бросил карьеру футболиста ради сольных проектов. На этих выходных он порадует земляков своими песнями.

Уральский сказ филармония

Посмотреть красоту

11 января в филармонии мастер песочной анимации Ирина Казанцева под русскую народную музыку визуализирует сказку Бажова «Серебряное копытце». Особый колорит в эту историю внесут артисты ансамбля народной песни «Вечерки». Будет сказочно красиво!