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В Барнауле открылась рождественская ярмарка

В Барнауле в Российско-Немецком доме работает выставка-ярмарка «Рождественские традиции». Как сообщают организаторы, на ней можно найти оригинальный подарок на любой вкус.

Рождество. Улица. Напиток.
Рождество. Улица. Напиток.
https://www.instagram.com/finferlislife/

Свои творения представляют народные мастера со всего Алтайского края. Все изделия выполнены вручную.

На ярмарке можно найти новогодние и елочные украшения, тканые коврики, дорожки и палантины, деревянную расписную и керамическую посуду, лоскутные прихватки, панно и картины, подарочные открытки, выполненные в технике «скрапбугинг», валяные изделия, керамические украшения ручной работы, плетеные из рогоза и прута предметы интерьера и многое другое.

Выставка-ярмарка «Рождественские традиции» будет работать до 24 января 2020 года, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Куда еще пойти на новогодние каникулы в Барнауле — смотрите в календаре «Афиши».

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