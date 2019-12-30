В Барнауле открылась рождественская ярмарка

Свои творения представляют народные мастера со всего Алтайского края. Все изделия выполнены вручную.
На ярмарке можно найти новогодние и елочные украшения, тканые коврики, дорожки и палантины, деревянную расписную и керамическую посуду, лоскутные прихватки, панно и картины, подарочные открытки, выполненные в технике «скрапбугинг», валяные изделия, керамические украшения ручной работы, плетеные из рогоза и прута предметы интерьера и многое другое.
Выставка-ярмарка «Рождественские традиции» будет работать до 24 января 2020 года, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Куда еще пойти на новогодние каникулы в Барнауле — смотрите в календаре «Афиши».