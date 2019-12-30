В Барнауле открылась рождественская ярмарка

В Барнауле в Российско-Немецком доме работает выставка-ярмарка «Рождественские традиции». Как сообщают организаторы, на ней можно найти оригинальный подарок на любой вкус.

Свои творения представляют народные мастера со всего Алтайского края. Все изделия выполнены вручную.

На ярмарке можно найти новогодние и елочные украшения, тканые коврики, дорожки и палантины, деревянную расписную и керамическую посуду, лоскутные прихватки, панно и картины, подарочные открытки, выполненные в технике «скрапбугинг», валяные изделия, керамические украшения ручной работы, плетеные из рогоза и прута предметы интерьера и многое другое.

Выставка-ярмарка «Рождественские традиции» будет работать до 24 января 2020 года, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Куда еще пойти на новогодние каникулы в Барнауле — смотрите в календаре «Афиши».