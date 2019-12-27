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7 предновогодних концертов в Барнауле, которые нельзя пропустить

Где последний раз в 2019 году можно оторваться, потанцевать и послушать хорошую музыку — в обзоре «Афиши» altapress.ru.

Концерт
Концерт
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BRUTAL CHRISTMAS TREE

Для тех, кто любит погромче, пожестче и подинамичнее, в «Хурме» пройдет концерт барнаульских и новосибирских метал-групп. На сцене: «Челюстная жажда», Marble carrion, Split coil satan и другие.

Где: Уютное пространство «Хурма"
Когда: 27 декабря в 17:30
Цена: 200−300 рублей

Новый год с филармонией

На сцене краевой филармонии выступит солист Сергей Дудинский — певец (тенор) и композитор, исполнитель оперных арий и песен-романсов. Помимо классического направления, он активно развивается в жанре поп-, рок- и джазовой музыки, в частности в стиле кроссовер.

На предновогоднем вечере Сергей исполнит популярные песни отечественной и зарубежной эстрады.

Где: краевая филармония
Когда: 28−29 декабря в 18:00
Цена: 800−900 рублей

Барнаульская панк-елка
Барнаульская панк-елка
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Барнаульская Punk Ёлка

Для вас выступит целое созвездие барнаульских панк- и рок-групп: «Борода Бабая», «Зигзаги», «Наобум», «Маргиналы» и другие.

Где: Уютное пространство «Хурма"
Когда: 28 декабря в 17:00
Цена: 150 рублей

Здравствуй, шляпа, Новый год!

Камерный предпраздничный вечер в кругу своих пройдет в «Крепостном театре». Для вас выступят: группа «Рунара», Петр Каменных, Настя Артемова, Влад Пантюхов и другие.

Где: Крепостной театр
Когда: 28 декабря в 18:00
Цена: 500 рублей

Неон
Неон
vk.com/event188797656

Рок-елка в Алтайке

Барнаульские рокеры не по-детски зажгут в соседнем Новоалтайске. На сцене выступят группы «Три дня до весны», «Холодное лето», «Тётя Соня BAND» и другие.

Где: клуб «Неон» (г. Новоалтайск)
Когда: 28 декабря в 20:00
Цена: 100 рублей

Группа MORO

Барнаульская группа MORO соберет квартирник в преддверии «Нового года».

Группа исполняет музыку в уникальном стиле, который они придумали сами — «digital rain techno». Лидер и солист — Илья Небо.

Где: Underground (ул. Молодежная, 41)
Когда: 29 декабря в 17:00
Цена: 0 рублей

Концерт
Концерт
СС0

ONE DAY BAND

Кавер-бэнд «One day band» встретит Новый год вместе с вами и исполнит лучшие хиты для отличного новогоднего настроения.

Где:Hairy Lemon Pub (ул. Лазурная, 13)
Когда: 31 декабря в 22:00
Цена: 200−300 рублей

Расписание всех концертов смотрите в календаре рубрики «Афиша».

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