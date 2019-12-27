7 предновогодних концертов в Барнауле, которые нельзя пропустить

BRUTAL CHRISTMAS TREE
Для тех, кто любит погромче, пожестче и подинамичнее, в «Хурме» пройдет концерт барнаульских и новосибирских метал-групп. На сцене: «Челюстная жажда», Marble carrion, Split coil satan и другие.
Где: Уютное пространство «Хурма"
Когда: 27 декабря в 17:30
Цена: 200−300 рублей
Новый год с филармонией
На сцене краевой филармонии выступит солист Сергей Дудинский — певец (тенор) и композитор, исполнитель оперных арий и песен-романсов. Помимо классического направления, он активно развивается в жанре поп-, рок- и джазовой музыки, в частности в стиле кроссовер.
На предновогоднем вечере Сергей исполнит популярные песни отечественной и зарубежной эстрады.
Где: краевая филармония
Когда: 28−29 декабря в 18:00
Цена: 800−900 рублей
Барнаульская Punk Ёлка
Для вас выступит целое созвездие барнаульских панк- и рок-групп: «Борода Бабая», «Зигзаги», «Наобум», «Маргиналы» и другие.
Где: Уютное пространство «Хурма"
Когда: 28 декабря в 17:00
Цена: 150 рублей
Здравствуй, шляпа, Новый год!
Камерный предпраздничный вечер в кругу своих пройдет в «Крепостном театре». Для вас выступят: группа «Рунара», Петр Каменных, Настя Артемова, Влад Пантюхов и другие.
Где: Крепостной театр
Когда: 28 декабря в 18:00
Цена: 500 рублей
Рок-елка в Алтайке
Барнаульские рокеры не по-детски зажгут в соседнем Новоалтайске. На сцене выступят группы «Три дня до весны», «Холодное лето», «Тётя Соня BAND» и другие.
Где: клуб «Неон» (г. Новоалтайск)
Когда: 28 декабря в 20:00
Цена: 100 рублей
Группа MORO
Барнаульская группа MORO соберет квартирник в преддверии «Нового года».
Группа исполняет музыку в уникальном стиле, который они придумали сами — «digital rain techno». Лидер и солист — Илья Небо.
Где: Underground (ул. Молодежная, 41)
Когда: 29 декабря в 17:00
Цена: 0 рублей
ONE DAY BAND
Кавер-бэнд «One day band» встретит Новый год вместе с вами и исполнит лучшие хиты для отличного новогоднего настроения.
Где:Hairy Lemon Pub (ул. Лазурная, 13)
Когда: 31 декабря в 22:00
Цена: 200−300 рублей
Расписание всех концертов смотрите в календаре рубрики «Афиша».