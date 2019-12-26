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Где и во сколько смотреть праздничные салюты в Барнауле

28 декабря в 19:00 во всех районах Барнаула в небо одновременно запустят праздничный фейерверк, сообщает городская администрация.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Где смотреть

Чтобы посмотреть фейерверк, жителям Центрального района нужно добраться до поселка Южный. На площади у дома культуры на ул. Чайковского, 21 в 18:00 торжественно откроют елку, а в 19:00 в небо запустят салют.

В Индустриальном районе фейерверк можно будет увидеть после праздничной программы в парке Спорта на ул. Энтузиастов, 12в.

В Ленинском районе салют прогремит над праздничной площадкой на ул. Георгия Исакова, 213, а в Октябрьском — на пр. Ленина, 152.

Фейерверк также запустят над главной городской елкой на площади Сахарова.

Как самостоятельно запустить салют

Для тех, кто не прочь устроить красочный праздник в собственном дворе, городская администрация опубликовала памятку по приобретению пиротехники:

  • покупать изделия нужно только в специализированных магазинах, поскольку это продукция повышенной опасности. Попросите у продавца сертификат соответствия на конкретный товар;
  • на продукцию не должны попадать прямые солнечные лучи и атмосферные осадки;
  • обращайте внимание на внешний вид и целостность упаковки — не берите товар, если он помят, сломан фитиль или есть подтеки;
  • не приобретайте изделие с истекшим сроком годности;
  • не храните пиротехнику во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 градусов) и вблизи легковоспламеняющихся предметов и обогревательных приборов.
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