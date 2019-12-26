Где и во сколько смотреть праздничные салюты в Барнауле

28 декабря в 19:00 во всех районах Барнаула в небо одновременно запустят праздничный фейерверк, сообщает городская администрация.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.

Где смотреть

Чтобы посмотреть фейерверк, жителям Центрального района нужно добраться до поселка Южный. На площади у дома культуры на ул. Чайковского, 21 в 18:00 торжественно откроют елку, а в 19:00 в небо запустят салют.

В Индустриальном районе фейерверк можно будет увидеть после праздничной программы в парке Спорта на ул. Энтузиастов, 12в.

В Ленинском районе салют прогремит над праздничной площадкой на ул. Георгия Исакова, 213, а в Октябрьском — на пр. Ленина, 152.

Фейерверк также запустят над главной городской елкой на площади Сахарова.

Как самостоятельно запустить салют