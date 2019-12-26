Где и во сколько смотреть праздничные салюты в Барнауле

Где смотреть
Чтобы посмотреть фейерверк, жителям Центрального района нужно добраться до поселка Южный. На площади у дома культуры на ул. Чайковского, 21 в 18:00 торжественно откроют елку, а в 19:00 в небо запустят салют.
В Индустриальном районе фейерверк можно будет увидеть после праздничной программы в парке Спорта на ул. Энтузиастов, 12в.
В Ленинском районе салют прогремит над праздничной площадкой на ул. Георгия Исакова, 213, а в Октябрьском — на пр. Ленина, 152.
Фейерверк также запустят над главной городской елкой на площади Сахарова.
Как самостоятельно запустить салют
Для тех, кто не прочь устроить красочный праздник в собственном дворе, городская администрация опубликовала памятку по приобретению пиротехники:
- покупать изделия нужно только в специализированных магазинах, поскольку это продукция повышенной опасности. Попросите у продавца сертификат соответствия на конкретный товар;
- на продукцию не должны попадать прямые солнечные лучи и атмосферные осадки;
- обращайте внимание на внешний вид и целостность упаковки — не берите товар, если он помят, сломан фитиль или есть подтеки;
- не приобретайте изделие с истекшим сроком годности;
- не храните пиротехнику во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 градусов) и вблизи легковоспламеняющихся предметов и обогревательных приборов.