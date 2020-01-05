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Барнаульцев приглашают поучаствовать в гифткроссинге

Алтайский краеведческий музей предлагает жителям Барнаула поучаствовать в гифткроссинге — обмене подарками с незнакомыми людьми, сообщает городская администрация.

Подарок. Новый год. Рождество
Подарок. Новый год. Рождество
СС0

Чтобы поучаствовать в акции, нужно сделать небольшой подарок с сопроводительной запиской или открыткой и принести его в краеведческий музей на Ползунова, 46. Взамен можно сразу взять себе другой приятный презент взамен.

В качестве подарка не приветствуются скоропортящиеся продукты, предметы возрастной категории 18+, животные и растения, хрупкие или большие вещи. Не будут приниматься и уже заранее упакованный подарок.

Поучаствовать в гифткроссинге можно до 13 января.

Также в дни новогодних каникул музей проводит мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и подарков. Подробнее об акции и мастер-классах можно узнать по телефону (3852) 20−51−44.

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