Куда сходить в Барнауле и Новосибирске на выходных 25 и 26 января

Те, кому не страшны ни бури, ни метели, смогут весело и с пользой провести выходные. Фестиваль скандинавского кино, спектакль по книге Петрушевской, концерт участников группы Animal ДжаZ — куда сходить в Барнауле и в Новосибирске, в обзоре altapress.ru.

Кино

Создатели успешной российской комедии «Я худею» вместе с шоуменом Александром Гудковым сняли фильм «Марафон желаний». Это режиссерский дебют актрисы и певицы Дарьи Чаруши. Главная героиня, простая воронежская маникюрщица, летит в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но во время пересадки в Питере она встречает обаятельного повара Сашу. И все планы меняют направление.

Любителям острых ощущений и фильма «Чужой» придется по вкусу подводный боевик с Кристен Стюарт и Венсан Касселем «Под водой». После землетрясения нефтяная установка уходит на дно океана. Там герои сталкиваются с загадочным монстром и пытаются выжить.

Барашек Шон кино

На большой экран возвращается пластилиновый барашек Шон. На его ферму падает космическая тарелка с обаятельной инопланетянкой Лу-Ла. Она обретает новых друзей из отары овец, которые помогут ей вернуться домой.

Также на выходных в кинотеатре «Премьера» можно посмотреть короткометражные фильмы из Скандинавии. Расписание здесь, цена билета 150 рублей.

Театр

25 января в Молодежном театре покажут знаменитую классику «Женитьба Фигаро» по пьесе де Бомарше. Граф Альмавива строит козни своему слуге Фигаро, чтобы тот не смог жениться на своей возлюбленной Сюзанне. Интрига за интригой, и все это в карнавале красочных костюмов — есть на что посмотреть. Начало в 17:00, билеты 200−500 рублей.

Дочери Тевье музком

В субботу все любители мюзиклов соберутся в музыкальном театре на спектакле «Дочери Тевье», который раньше носил название «Поминальная молитва». Главный герой — добрый еврейский молочник, который счастливо живет со своей большой семьей в небольшой деревне. Но вот наступает 20 век, а вместе с ним — и еврейские погромы. Это спектакль о судьбе непризнанного народа, о любви и мире в каждом уголке земли. Начало в 17:00, билеты 150−400 рублей.

26 января в «Спичке» покажут премьеру «Любовь» режиссера Сергея Лебедева по одноименному произведению Людмилы Петрушевской. Толя сделал Свете предложение, но что дальше? Какая жизнь их ждет после свадьбы? Это трогательный разговор об истинных чувствах. Начало в 18:30, билеты 250 рублей.

Выставки

В библиотеке им. Шишкова открылась выставка особенной девочки Анны Путинцевой. В детстве ей поставили диагноз аутизм. Близкие Анны приложили много сил, чтобы раскрыть ее таланты. Теперь творчество девушки могут увидеть все желающие — 26 работ она подарила художественному музею Алтая, 15 из них сейчас выставлены в «Шишковке».

Выставка Александра Потапова художественный музей

В художественном музее к 80-летию мастера Александра Потапова проходит выставка «Гляжу в грядущее с надеждой». Визитной карточкой художника является лубок. Фольклорные мотивы, пословицы и поговорки Потапов воспринял с позиции современного человека и интерпретировал на новый лад. На выставке можно увидеть 40 разнообразных работ мастера.

Концерты

25 января в «Крепостном театре» пройдет концерт Zero People, сайд-проекта участников культовой группы Animal ДжаZ. Камерная атмосфера, максимальная близость к публике, лучшие песни в кавер-версиях — волна ностальгии обеспечена.

Zero People vk.com/zeropeople_barnaul2020

В воскресенье выступит артист музыкального лейбла RAAVA Music JONY. Он ворвался в мир российской музыки совсем недавно, но уже стал очень популярен. «Аллея», «Лали», «Без тебя я не я», «Френдзона», «Love Your Voice» — все эти песни можно будет послушать в клубе «Фараон». Цена билета — 1500−2900 рублей.

Лекции

25 января в художественном музее пройдет очередная встреча в рамках проекта «Встречи с прекрасным». На лекции расскажут о прославленном портретисте Валентине Серове. Все желающие смогут узнать, почему у гения было два имени, что его роднит с импрессионистами и как со временем менялось его творчество. Начало в 14:00, цена билета 30−60 рублей.

Куда сходить в Новосибирске

В соседнем регионе можно посмотреть мистическую драму «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо. Черно-белый фильм рассказывает о молодом помощнике смотрителя, который приезжает работать на каменистый остров. Вскоре на маяке начинает твориться какая-то чертовщина.

В театре «Старый дом» покажут спектакль «Пер Гюнт» итальянского режиссера Антонио Лателлу. Минимум декораций, актеры разбиваются о стены и дерутся под кавер Apocalyptica. Норвежская драма понравится всем, кто любит эксперименты.

В новосибирском краеведческом музее проходит выставка о жизни уральских марийцев. Современные жители в деревнях до сих пор придерживаются языческих традиций. Что их связывает с нами — расскажет выставка.

Полное расписание культурных событий Барнаула смотрите в календаре «Афиши».