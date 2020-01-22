Скифские фраки в духе Ямомото: в Барнауле открылась выставка уникальных костюмов

В художественном музее Алтайского края работает необычная выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая». Авторские ковры и копии костюмов из скифских курганов создал монгольский художник и ткач Мунхсоёл Батсух. Как в выставке соединяются древние знания и современность, узнал altapress.ru.

Скифы — те еще модники

На создание выставки с одеждой скифов мецената и владелицу ювелирных салонов Нину Глушакову вдохновила книга «Костюмы и текстиль пазырыкских курганов». Попалась она ей в руки совершенно случайно, но «встреча» оказалась судьбоносной.

Как оказалось, кочевники любили щеголять в красивой одежде не меньше нас.

«Я как раз вернулась из Гонконга, с азиатской недели моды, купила много вещей в бутике дизайнера Едзи Ямомото. Потом открыла книгу и изумилась: так вот же они, эти костюмы Ямомото! Значит, он тоже вдохновлялся данной культурой. Для меня это стало настоящим открытием», — поделилась эмоциями организатор выставки.

После чего Нина Глушакова нашла выкройки древней скифской одежды и человека, который воплотит ее замысел в жизнь. Им оказался монгольский художник Мунхсоёл Батсух.

Уникальная техника

С монгольским художником Мунхсоёлом Батсухом Барнаул познакомился в 2019 году, когда он приезжал дать мастер-класс по изготовлению войлочных изделий.

Между тем, в Америке и Европе его имя давно на слуху, а в 2020 году его пригласили в качестве дизайнера на летнюю Олимпиаду в Японию.

Барнаульских мастеров по войлоку он удивил совершенно иной техникой изготовления, которой художник овладел чуть ли не во младенчестве: с годовалого возраста и до восьми лет он ежедневно наблюдал, как его бабушка занималась валянием овечьей шерсти. Из-под ее легкой руки получались тяжелые, многоцветные монгольские ковры.

«Мы привыкли, что, например, при изготовлении варежек нужно изо всех сил тереть, мять материал, грудью наваливаясь на стол. А он говорит — нет, валяние — это не отбойный процесс, тут нужны нежные прикосновения. Только так создается лучший, правильный войлок», — рассказала заведующая сектором «Традиционная русская культура» художественного музея Татьяна Боровцова.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

Также барнаульских мастеров поразило то, что валяние происходит без традиционного мыла, а только с водой, зачастую холодной. По словам Мунхсоёла, мыло сильно скользит и мешает шерсти хорошо сцепиться.

Словно в подтверждение этого, он за 10 минут на глазах у посетителей свалял целый шарф, чем немало удивил даже маститых ремесленников. А за три дня, что он провел в Барнауле, смог сделать целый ковер.

Люди мира

По костюмам древних скифов можно узнать не только об их понятиях о красоте и религии, но и изучить логистику.

«Они действительно были большими путешественниками, — говорит Нина Глушакова. — Например, блуза самой известной алтайской принцессы Укока была произведена из китайского шелка. А в головном уборе — перья птиц из Южной Америки».

Мужской костюм кочевника украшен фалдами, которые можно увидеть на современных фраках. Правда, у скифов они обладали определенной функцией «подушки» во время конных путешествий.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

«Этот „фрак“ был найден академиком Василием Радловым в богатых захоронениях Большого Катандинского кургана еще в 1865 году. Одежда была меховая и покрытая сверху шелком. Длинная фалда — уникальное явление, ни в одном кургане других культур не было ничего похожего. Считается, что „фрак“ носил мужчина ростом примерно 178 см. То есть они не были маленькими, как это принято считать», — рассказала Татьяна Боровцова.

Петроглифы везде

Помимо войлочных ковров, на выставке представлены авторские ювелирные коллекции.

Одну из них под названием «Человек мечтающий» создал наш земляк Евгений Бедарев, которого больше знают как режиссера фильмов «Тариф Новогодний», «Пока цветет папоротник», «Домовой».

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

По словам Нины Глушаковой, на украшения, связанные с древностью, сейчас не спрос, а настоящая «жажда». Особой популярностью они пользуются у творческих людей, которых сложно чем-то удивить.

Недавно в Сочи, где стартовала наша выставка «Петроглифы Алтая», приезжал один известный российский певец. Он приобрел такое кольцо своему другу. Сказал, что мы очень выручили его с подарком. Энергетика у петроглифов невероятная, творческие люди чувствуют ее сразу", — сказала она.