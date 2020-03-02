Югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица может стать гостем Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Организаторы кинофестиваля направили режиссеру предложение и уже получили предварительное согласие. Как подчеркнули в минкульте, пока нельзя уверенно утверждать, что звезда мирового кинематографа точно прибудет на Алтай.

Вопрос находится в работе, добавили в пресс-службе.

Шукшинский кинофестиваль пройдет в июле.

Кто такой Эмир Кустурица

Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Наибольшую известность получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд».

Также известен, как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

В последние годы живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке, пишет сценарии для других постановщиков. Предпочитает говорить по-английски и упорно называет себя югославом, эмиром несуществующей страны, отмечает kino-teatr.ru.