Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2020

На Евровидении-2020 в Роттердаме Россию будет представлять рэйв-группа Little Big. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на эфир Первого канала.

Группа из Санкт-Петербурга существует семь лет и считается одной из самых веселых на отечественной сцене. У проекта уже несколько ярких хитов и клипов, в частности Skibidi и I"m O"key (I"m not alcoholic).

Little Big во главе ездит в туры не только по России. Музыканты гастролировали в нескольких странах, играли на одной сцене с Die Antwoord, Eskymo Callboy, а их клип LollyBomb выиграл в номинации Best Music Video на большом кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анжелесе.

В коротком интервью Первому каналу солист Илья Прусикин уже успел сообщить, что конкурсная песня группы обязательно будет веселой.

Группа Little Big впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип «Every Day I’m Drinking» на YouTube.