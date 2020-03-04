В Барнауле выберут самое красивое и рельефное тело на чемпионате по бодибилдингу

В этом году будет представлено 11 категорий спортсменов по нескольким номинациям: бодибилдинг (юниоры, мужчины, пляжный и классический), бодифитнес (женщины), классик физик, фитнес-бикини, фит-модель. Впервые во всех категориях будут выступать новички.
Среди алтайских спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы. В прошлом году главного приза был удостоен Денис Зенин, ставший абсолютным чемпионом Алтайского края в категории «Бодибилдинг. Мужчины».
Главным судьёй чемпионата выступит Президент Федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин.
Начало в 16:00.