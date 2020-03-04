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В Барнауле выберут самое красивое и рельефное тело на чемпионате по бодибилдингу

22 марта в Барнауле в Молодежном театре Алтая пройдет краевой чемпионат по бодибилдингу. Более 70 спортсменов поборются за кубок и денежные призы. Общий фонд — 125 тыс. рублей, сообщают организаторы.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019
Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019
Ирина Пергаева

В этом году будет представлено 11 категорий спортсменов по нескольким номинациям: бодибилдинг (юниоры, мужчины, пляжный и классический), бодифитнес (женщины), классик физик, фитнес-бикини, фит-модель. Впервые во всех категориях будут выступать новички.

Среди алтайских спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы. В прошлом году главного приза был удостоен Денис Зенин, ставший абсолютным чемпионом Алтайского края в категории «Бодибилдинг. Мужчины».

Главным судьёй чемпионата выступит Президент Федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин.

Начало в 16:00.

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