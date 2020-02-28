В Барнауле известный ученый «препарирует» математику для гуманитариев

25 марта в библиотеке имени Шишкова выступит известный популяризатор математики, доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского Алексей Савватеев. Он прочтет лекцию о математике для гуманитариев.

Слушателям ученый расскажет, почему лист бумаги имеет размер именно 210 на 297, как правильно играть в «Карандаш, огонь, вода и железная рука», сколько в Алтайском крае автомобилей и далеко ли видно с высочайшей точки планеты — горы Эверест.

Также он привезет свою книгу «Математика для гуманитариев». Причем сам автор не продает их, а отдает взамен на столько книг, сколько человек считает нужным отдать.

«Послушать лекцию Саватеева — это получить уникальный шанс понять математику, увидеть иначе ее саму и метод ее преподавания, получить бесценный опыт. „Шишковка“ зовет на лекцию взрослых и детей старше 14 лет, преподавателей математики и тех, кто всегда боялся ее, тех, кто любит слушать отличных лекторов и тех, кто уже любит математику и видит ее красоту», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Количество мест ограничено, поэтому вход только по регистрации — пройти ее можно на сайте библиотеки.