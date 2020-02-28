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В Барнауле известный ученый «препарирует» математику для гуманитариев

25 марта в библиотеке имени Шишкова выступит известный популяризатор математики, доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского Алексей Савватеев. Он прочтет лекцию о математике для гуманитариев.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

Слушателям ученый расскажет, почему лист бумаги имеет размер именно 210 на 297, как правильно играть в «Карандаш, огонь, вода и железная рука», сколько в Алтайском крае автомобилей и далеко ли видно с высочайшей точки планеты — горы Эверест.

Также он привезет свою книгу «Математика для гуманитариев». Причем сам автор не продает их, а отдает взамен на столько книг, сколько человек считает нужным отдать.

«Послушать лекцию Саватеева — это получить уникальный шанс понять математику, увидеть иначе ее саму и метод ее преподавания, получить бесценный опыт. „Шишковка“ зовет на лекцию взрослых и детей старше 14 лет, преподавателей математики и тех, кто всегда боялся ее, тех, кто любит слушать отличных лекторов и тех, кто уже любит математику и видит ее красоту», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Количество мест ограничено, поэтому вход только по регистрации — пройти ее можно на сайте библиотеки.

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