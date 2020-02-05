Топ-5 интересных книг, которые нужно прочитать накануне весны

Весну надо встречать во всеоружии: зарядится хорошим настроением, несмотря на февральские метели. Чтение в помощь. По просьбе «Афиши» сотрудники краевой библиотеки им. Шишкова назвали пять самых весенних книг, которые определенно добавят тепла в жизнь.

Рэй Брэдбери «Апрельское колдовство»

«Апрельское колдовство» Рэя Брэдбери — небольшой, но по-настоящему волшебный рассказ.

Юная Сеси — из тех бесплотных существ, что могут вселяться во что угодно. Она летает птицей, лежит камнем, прыгает лягушкой, падает каплей в колодец…

И вот девичьи губы испивают чистой воды, и Сеси обретает новую форму — девушки Энн Лири. Тем временем Том — местный парень — зовет Энн на танцы. Ох, как она его ненавидит! Но кругом апрель, все так красиво вокруг и Сеси не терпится парить, мечтать, любить. Она становится глазами Энн и подчиняет себе ее разум.

Книги. Чтение. СС0.

Элис Хоффман «Что было , что будет» ( «Практическая магия»)

Женщины из рода Спарроу уже несколько поколений живут в небольшом городке в Новой Англии. Все они рождаются в марте, и у каждой в возрасте 13 лет проявляется какой-либо необычный дар.

Первая из них, Ребекка, совершенно не чувствовала боли. Элинор в буквальном смысле носом чует ложь, ее дочь Дженни видит сны других людей, а внучке Стелле достается способность, которую лучше бы назвать не даром, а проклятием: ей дано видеть, как и когда человек умрет. И кое-кому это пришлось особенно не по душе.

Книги. СС0

Ольга Покровская «Булочник и Весна»

Роман Ольги Покровской «Булочник и Весна» — книга удивительно душевная и неожиданная. С трогательной, порой отчаянной искренностью герой делится с нами историей прорыва из одиночества в мир понимания и любви. Его исповедь не эгоистична — она полна сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного кризиса.

Талантливый музыкант, не добившись признания, уходит в бизнес. Художник от Бога перебивается плотницким трудом. Заботливая мать и жена начинает мечтать о «счастье». Сказочной красоты деревня, куда бежит из города потерявший себя герой, оказывается средоточием вечных вопросов.

Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга зовет нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах друга в дом, где пахнет оладьями и звучит столетний рояль, и, не стесняясь, присоединиться к сердечному разговору о самом главном.

Книги. Чтение. СС0.

Майгулль Аксельссон «Апрельская ведьма»

В центре пронзительной современной драмы — переплетение судеб четырех женщин, четырех сестер. Первая из них с рождения прикована к постели, другая — успешный врач, третья — ученый-физик, четвертая — конченая наркоманка.

Парализованная, брошенная матерью на попечение социальных служб Дезире — из тех, кого зовут ведьмами. Она наделена острым умом и удивительной способностью летать сквозь время и пространство, вмешиваясь в жизнь тех, кто ей дорог или, напротив, причинил зло.

«Одна из моих сестер украла жизнь, которая предназначалась мне. Я хочу знать, которая из них», — такова цель лишенной всех земных радостей Дезире. Борьба за выживание, взросление, преодоление одиночества и поиск любви — вот эмоциональный фон, на котором разворачивается захватывающая фантасмагория, где реальное и бытовое органично уживается со сверхъестественным и волшебным.

Книга. СС0

Эдуард Веркин «Друг апрель»

Эта книга адресована не только подросткам и молодежи. Дядька Аксена как-то рассказал ему о непреложных законах жизни, которые, что бы ты ни делал, не изменить.

Один из них — первая любовь не бывает счастливой. С этим можно спорить, не соглашаться, но, в конце концов, придется смириться и все забыть: прогулки до дома со школы, драки с соперниками, их с Ульяной мир «на двоих», отвоеванный им у сверстников еще в детском саду, весну. Забыть и просто жить.

Но Аксен так не может. Он ждет апреля, потому что в апреле Она вернется в их сонный город, и он попробует обмануть лживые правила взрослой жизни и попробует все исправить.