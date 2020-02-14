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В Барнауле открылся большой книжный фестиваль «Издано на Алтае»

В библиотеке им. Шишкова в пятнадцатый раз открылся ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае». Все издания, вышедшие в 2019 году, выставлены здесь.

Книжный фестиваль "Издано на Алтае", Барнаул, 2020 год
Книжный фестиваль "Издано на Алтае", Барнаул, 2020 год
Дмитрий Лямзин

На экспозиции представлено 804 издания. Самые массовые из них — с художественной, юридической, научной и медицинской литературой. Все они поборются за звание лучшей книги региона.

Также организаторы создали отдельный блок выставки, в котором показаны все издания, уже получившие титул «Лучшая книга Алтая».

Продлится книжный фестиваль до 31 марта. За полтора месяца в библиотеках края пройдут более различных 50 мероприятий: встречи с писателями, презентации книг, творческие встречи.

Хедлайнером фестиваля станет литературный критик, книжный обозреватель «Медузы» и радиостанции «Маяк» Галина Юзефович. 26 марта она проведет встречу с читателями на тему «Жестокий разговор о современной литературе». Начало в 16:00.

Директор библиотеки Татьяна Егорова сравнила фестиваль с марафоном из интересных событий и, следуя спортивным традициям, дала старт «Издано на Алтае» громким хлопком из пистолета.

Книжный фестиваль &quot;Издано на Алтае&quot;, Барнаул, 2020 год
Книжный фестиваль «Издано на Алтае», Барнаул, 2020 год
Дмитрий Лямзин

Полное расписание событий книжного фестиваля можно посмотреть здесь.

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