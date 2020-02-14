В Барнауле открылся большой книжный фестиваль «Издано на Алтае»

В библиотеке им. Шишкова в пятнадцатый раз открылся ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае». Все издания, вышедшие в 2019 году, выставлены здесь.

Книжный фестиваль "Издано на Алтае", Барнаул, 2020 год

На экспозиции представлено 804 издания. Самые массовые из них — с художественной, юридической, научной и медицинской литературой. Все они поборются за звание лучшей книги региона.

Также организаторы создали отдельный блок выставки, в котором показаны все издания, уже получившие титул «Лучшая книга Алтая».

Продлится книжный фестиваль до 31 марта. За полтора месяца в библиотеках края пройдут более различных 50 мероприятий: встречи с писателями, презентации книг, творческие встречи.

Хедлайнером фестиваля станет литературный критик, книжный обозреватель «Медузы» и радиостанции «Маяк» Галина Юзефович. 26 марта она проведет встречу с читателями на тему «Жестокий разговор о современной литературе». Начало в 16:00.

Директор библиотеки Татьяна Егорова сравнила фестиваль с марафоном из интересных событий и, следуя спортивным традициям, дала старт «Издано на Алтае» громким хлопком из пистолета.

Книжный фестиваль «Издано на Алтае», Барнаул , 2020 год Дмитрий Лямзин

Полное расписание событий книжного фестиваля можно посмотреть здесь.