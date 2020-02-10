Как и когда на Алтае пройдет самый большой книжный фестиваль

На экспозиции будут представлены все книги, выпущенные в 2019 году, это 804 издания. Самыми массовыми станут стенды с художественной, юридической, научной и медицинской литературой.
Все книги выставки поборются за звание «Лучшая книга Алтая».
Лауреаты получат памятный знак, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе. Он будет выполнен в новом стиле, который в прошлом году создал дизайнер и арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов.
Программа фестиваля:
- 13 февраля, 15:00 — Открытие фестиваля «Издано на Алтае»;
- 18 февраля, 17:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия», В. Нечунаев «Старая гитара»;
- 21 февраля, 11:00 — Презентация книг К. Сомова «поле жизни Ивана Лоора»;
- 25 февраля, 18:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Проза», А. Зуев «Семена разноцветных астр»;
- 27 февраля, 16:00 — Презентация книги из серии «Литературное наследие Алтая»: «Николай Ядринцев»;
- 5 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Первая книга». Г. Бледных «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью»;
- 10 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Краеведение». Б. Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII- начале XX века»;
- 17 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». Ю. Макашев «Осторожно, окрашено!»;
- 19 марта, 16:00 — Презентация альбома «лучшие работы алтайских изобретателей», № 6, 2019 г.;
- 21 марта, 17:00 — Международный день поэзии. Музыкально-поэтический вечер «Я всех любил. Без дураков…» По стихам Б. Рыжего;
- 23 марта, 15:00 — Презентация книги О. Тарасова «шел октябрь десятый месяц» из серии «Берега Касмалы»;
- 26 марта, 16:00 — Гость фестиваля — российский литературный критик Г. Юзефович: «Жестокий разговор о современной литературе»;
- 31 марта. 15:00 — Закрытие фестиваля «Издано на Алтае». Награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая».
Продлится книжный фестиваль до 31 марта.