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Как и когда на Алтае пройдет самый большой книжный фестиваль

13 февраля в краевой библиотеке им. Шишкова в пятнадцатый раз пройдет книжный фестиваль «Издано на Алтае». В программе — более 50 событий и выставка, сообщает пресс-служба библиотеки.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

На экспозиции будут представлены все книги, выпущенные в 2019 году, это 804 издания. Самыми массовыми станут стенды с художественной, юридической, научной и медицинской литературой.

Все книги выставки поборются за звание «Лучшая книга Алтая».

Лауреаты получат памятный знак, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе. Он будет выполнен в новом стиле, который в прошлом году создал дизайнер и арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов.

Программа фестиваля:

  • 13 февраля, 15:00 — Открытие фестиваля «Издано на Алтае»;
  • 18 февраля, 17:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия», В. Нечунаев «Старая гитара»;
  • 21 февраля, 11:00 — Презентация книг К. Сомова «поле жизни Ивана Лоора»;
  • 25 февраля, 18:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Проза», А. Зуев «Семена разноцветных астр»;
  • 27 февраля, 16:00 — Презентация книги из серии «Литературное наследие Алтая»: «Николай Ядринцев»;
  • 5 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Первая книга». Г. Бледных «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью»;
  • 10 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Краеведение». Б. Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII- начале XX века»;
  • 17 марта, 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». Ю. Макашев «Осторожно, окрашено!»;
  • 19 марта, 16:00 — Презентация альбома «лучшие работы алтайских изобретателей», № 6, 2019 г.;
  • 21 марта, 17:00 — Международный день поэзии. Музыкально-поэтический вечер «Я всех любил. Без дураков…» По стихам Б. Рыжего;
  • 23 марта, 15:00 — Презентация книги О. Тарасова «шел октябрь десятый месяц» из серии «Берега Касмалы»;
  • 26 марта, 16:00 — Гость фестиваля — российский литературный критик Г. Юзефович: «Жестокий разговор о современной литературе»;
  • 31 марта. 15:00 — Закрытие фестиваля «Издано на Алтае». Награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая».

Продлится книжный фестиваль до 31 марта.

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