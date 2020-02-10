Как и когда на Алтае пройдет самый большой книжный фестиваль

13 февраля в краевой библиотеке им. Шишкова в пятнадцатый раз пройдет книжный фестиваль «Издано на Алтае». В программе — более 50 событий и выставка, сообщает пресс-служба библиотеки.

На экспозиции будут представлены все книги, выпущенные в 2019 году, это 804 издания. Самыми массовыми станут стенды с художественной, юридической, научной и медицинской литературой.

Все книги выставки поборются за звание «Лучшая книга Алтая».

Лауреаты получат памятный знак, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе. Он будет выполнен в новом стиле, который в прошлом году создал дизайнер и арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов.

Программа фестиваля: 13 февраля , 15:00 — Открытие фестиваля «Издано на Алтае»;

— Открытие фестиваля «Издано на Алтае»; 18 февраля , 17:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия», В. Нечунаев «Старая гитара»;

— Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия», В. Нечунаев «Старая гитара»; 21 февраля , 11:00 — Презентация книг К. Сомова «поле жизни Ивана Лоора»;

— Презентация книг К. Сомова «поле жизни Ивана Лоора»; 25 февраля , 18:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Проза», А. Зуев «Семена разноцветных астр»;

— Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Проза», А. Зуев «Семена разноцветных астр»; 27 февраля , 16:00 — Презентация книги из серии «Литературное наследие Алтая»: «Николай Ядринцев»;

— Презентация книги из серии «Литературное наследие Алтая»: «Николай Ядринцев»; 5 марта , 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Первая книга». Г. Бледных «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью»;

— Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Первая книга». Г. Бледных «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью»; 10 марта , 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Краеведение». Б. Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII- начале XX века»;

— Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Краеведение». Б. Бабарыкин «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII- начале XX века»; 17 марта , 16:00 — Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». Ю. Макашев «Осторожно , окрашено!»;

— Презентация книг-победителей краевого конкурса на издание литературных произведений. Номинация «Поэзия». Ю. Макашев «Осторожно окрашено!»; 19 марта , 16:00 — Презентация альбома «лучшие работы алтайских изобретателей», № 6 , 2019 г.;

— Презентация альбома «лучшие работы алтайских изобретателей», № 6 2019 г.; 21 марта , 17:00 — Международный день поэзии. Музыкально-поэтический вечер «Я всех любил. Без дураков…» По стихам Б. Рыжего;

— Международный день поэзии. Музыкально-поэтический вечер «Я всех любил. Без дураков…» По стихам Б. Рыжего; 23 марта , 15:00 — Презентация книги О. Тарасова «шел октябрь десятый месяц» из серии «Берега Касмалы»;

— Презентация книги О. Тарасова «шел октябрь десятый месяц» из серии «Берега Касмалы»; 26 марта , 16:00 — Гость фестиваля — российский литературный критик Г. Юзефович: «Жестокий разговор о современной литературе»;

— Гость фестиваля — российский литературный критик Г. Юзефович: «Жестокий разговор о современной литературе»; 31 марта. 15:00 — Закрытие фестиваля «Издано на Алтае». Награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая».

Продлится книжный фестиваль до 31 марта.