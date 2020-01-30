«Шишковка» показала свой модернизированный этаж после ремонта

29 января краевая библиотека имени В. Шишкова официально представила своим читателям отремонтированный третий этаж. «Перекраивали» его в течение пяти месяцев и потратили на это 20 млн рублей. На открытии собрался почти весь свет барнаульской интеллигенции. Что появилось нового в самой большой библиотеке края — узнал altapress.ru.

Больше света и воздуха

На третьем этаже запах книг пока что перебивает стерильный строительный. Но дышится здесь легко: визуально пространства стало еще больше — «увеличить» и без того огромные площади (760 кв. м) помогли светлые тона и снесенные перегородки.

Третий этаж вслед за первым отремонтировали по объективным причинам: именно здесь проводятся все значимые мероприятия библиотеки — концерты, встречи, экспозиции. Сейчас там работает выставка художника Дениса Октября «Свет и Воздух». Название очень подходит преобразившемуся пространству.

13 февраля здесь пройдет традиционный книжный фестиваль «Издано на Алтае».

Красота в каждом сантиметре

Небольшую экскурсию по обновленному этажу провела директор библиотеки Татьяна Егорова. Начала она с холла.

Здесь вы видите прекрасное панно-диптих, которые мы приобрели на Колыванском камнерезном заводе, это «Неповторимый Алтай» мастера Алексея Дорохова, — рассказала Егорова.

В холле на полках разместились книги писателя Шишкова, в том числе редкие издания.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Выставочный зал заметно сузился, но его стеллажи расставлены таким образом, что сюда будут помещаться до 1000 изданий вместо 700.

Сейчас здесь выставлены по большей части книги, посвященные краеведению. Но тут можно увидеть и эволюцию серии «Издано на Алтае».

«В прошлом году мы продемонстрировали редизайн нашего фестиваля. В этом году он пройдет в новом виде», — заинтриговала читателей директор.

Современное краеведение

Фонд краеведения теперь может принимать не только любителей почитать, но и обсудить важные вопросы за круглым столом. Или можно просто уединиться с книгой за высокой спинкой сферического дивана.

У нас собрана уникальная коллекция документов, это более 6 тыс. экземпляров. Две тысячи из них хранятся в открытом доступе, — пояснила заведующая краеведческим отделом.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Каталожный шкаф тоже обновили — это заметно по тугим ящикам. Но их «начинка» осталась прежней. В шкафу можно найти даже карточки, датированные 1940-м годом — их записывали пером бывшие работники библиотеки. Это тоже своеобразная история и гордость «Шишковки».

Пропавший Ленин

Самый большой отдел на третьем этаже — общественных наук, где в открытом доступе находятся около 30 тыс. книг. Вынести их не удастся — каждый экземпляр снабжен чипом с RFID-технологией (радиочастотной идентификацией).

Здесь же у сотрудников библиотеки впервые появился отдельный кабинет, где можно не отвлекаясь заниматься своими «книжными» делами.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

За высокими полками затаилось еще одно дополнительное пространство — уже для исторического клуба «Связь времен».

Кто давно ходит в библиотеку помнит, что здесь находилось панно «Ленин зовет». Пока делали ремонт, мы его сняли. Но мы даже и не думали от него избавляться, его отреставрируют, и мы его обязательно вернем на место, — заверила Татьяна Егорова.

Лаконично снаружи , сложно внутри

Просторный центральный зал готов принимать до 300 гостей. Поводов собраться станет больше благодаря многофункциональной технике. Теперь здесь есть профессиональное звуковое оборудование, мобильная сцена, интерактивная тумба, система ВКС, проекторы.

Именно из-за современного технического оснащения к смете ремонта были прибавлены дополнительные миллионы. Напомним, что в не менее масштабную реконструкцию первого этажа было вложено только 12 млн рублей.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова. Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Впереди — модернизация второго этажа «Шишковки». По словам директора, работы должны начаться в этом году.

«Придется нашим читателям еще немного потерпеть», — пошутила она.