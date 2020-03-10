Барнаульцы хотят слушать классическую музыку вместо рекламы

По инициативе общественного совета по развитию туризма в официальном аккаунте администрации Барнаула «Вконтакте» провели опрос.
За классическую музыку проголосовали 25,9%. Против аудиосопровождения совсем высказались 17,05%.
«Мнения горожан будут учтены при принятии решения», — отметила заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина.
Ранее Совет по развитию туризма при администрации Барнаула провел выездное заседание в здании рынка «Старый базар». Участники обсудили, как сделать туркластер еще лучше.