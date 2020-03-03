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Жизнь

Барнаульские чиновники устроили заседание на базаре

Совет по развитию туризма при администрации Барнаула провел выездное заседание в здании рынка «Старый базар». Участники обсудили, как сделать туркластер еще лучше.

Совет по развитию туризма на "Старом базаре".
Совет по развитию туризма на "Старом базаре".
barnaul.org

Экскурсанты оценили большой ассортимент сувенирной продукции, овощей и фруктов, а также удобное расположение фудкорта для отдыхающих на ул. Мало-Тобольской.

На заседании совет решил, что нужно изменить аудиорекламу, которую транслируют на пешеходной улице. Сейчас она «создает дискомфорт для прогуливающихся».

Председатель совета Сергей Писарев предложил, чтобы на Мало-Тобольской «негромко звучала советская и классическая музыка, рассказывались исторические факты о Барнауле, а реклама занимала небольшую долю аудиоряда».

Также решили продолжать озеленять туркластер. По словам заведующей отделом по развитию туризма Татьяны Сибиркиной, в 2019 году только предприниматели высадили 247 деревьев и 600 кустарников, направив на эти цели 2,3 млн рублей.

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