Барнаульские чиновники устроили заседание на базаре

Совет по развитию туризма при администрации Барнаула провел выездное заседание в здании рынка «Старый базар». Участники обсудили, как сделать туркластер еще лучше.

Совет по развитию туризма на "Старом базаре".

Экскурсанты оценили большой ассортимент сувенирной продукции, овощей и фруктов, а также удобное расположение фудкорта для отдыхающих на ул. Мало-Тобольской.

На заседании совет решил, что нужно изменить аудиорекламу, которую транслируют на пешеходной улице. Сейчас она «создает дискомфорт для прогуливающихся».

Председатель совета Сергей Писарев предложил, чтобы на Мало-Тобольской «негромко звучала советская и классическая музыка, рассказывались исторические факты о Барнауле, а реклама занимала небольшую долю аудиоряда».

Также решили продолжать озеленять туркластер. По словам заведующей отделом по развитию туризма Татьяны Сибиркиной, в 2019 году только предприниматели высадили 247 деревьев и 600 кустарников, направив на эти цели 2,3 млн рублей.