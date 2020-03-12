12 марта во всероссийский прокат выходит фильм «Счастье в конверте». Сценарий написал барнаулец Евгений Бедарев. Режиссером картины стала актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Светлана Суханова, которая тоже родилась на Алтае. Она рассказала о новом фильме, «Оскаре» и последних романтиках.

Пропала доброта

— Первая новелла фильма называется «Время последних романтиков». Как вы считаете , кто такие романтики и есть ли они сегодня?

— Для меня это люди, которые не боятся быть самими собой и идти к мечте. Мне кажется, сейчас их очень мало.

Я себя причисляю к романтикам. Верю в любовь, дружбу, искренность чувств. Думаю, если бы я не была им, не сняла бы такое кино.

Актриса и режиссер Светлана Суханова Анна Зайкова

— Герои в вашем фильме вымышленные?

— Это собирательные образы. Во второй новелле есть медсестра, которая вытащила 237 солдат с поля боя. Таких девушек в годы Великой Отечественной было много.

Актрисе я дала такую установку: «Варя, давай без поддавков. Здесь взрывается, тут грязь, вот тебе сумка, сапоги, солдат. Тащи!». Она его по миллиметру тянула, напрягая все жилы.

Потом подошла ко мне и сказала: «Света, тогда были какие-то невероятные люди! Они делали невозможное».

А идею первой истории я нашла в заметке в газете: мужчина заказал на свои похороны песню «Зверей» «Я ухожу красиво». Я подумала: «Как же надо прожить жизнь, какое иметь чувство юмора, чтобы забабахать подобное!»

И попросила Женю Бедарева написать по этой истории сценарий.

— У него , кстати , всегда получаются очень добрые , трогательные картины. Как вы думаете , такие фильмы востребованы сегодня?

— Нет. Добро нынче не в моде. Но мы своим фильмом стараемся сломать систему. Нам хочется показать, что внутри каждого человека живет прекрасный ребенок в сандаликах, который верит в мечты, даже глупые.

Мы пытаемся рассуждать на темы, которые близки каждому: что такое дружба, как пронести ее через всю жизнь, как ценить родителей. В фильме много грустных моментов, но заканчивается он на позитивной ноте.

Цифра 32 роли в кино сыграла Светлана Суханова. В качестве режиссера выступила один раз.

Дети не знают , кто такой почтальон

— Вы сняли первую новеллу и показали ее как короткометражку на Каннском фестивале. Почему не все сразу?

— У меня изначально была идея сделать три новеллы для полного метра. Но поскольку не было господдержки, а только деньги спонсоров, мы решили попробовать снять первую часть и посмотреть, какую фестивальную жизнь она пройдет. К счастью, зрители очень тепло приняли историю. Мы решили, что раз людям понравилось, надо довести дело до конца.

Снимали в год по одной части. И вот 12 марта картина выйдет на экраны страны. Тоже своеобразное чудо, потому что в нас никто не верил, говорили, что зрителю это не нужно.

Актриса и режиссер Светлана Суханова Анна Зайкова

— В рамках промотура съемочная группа проехала всю страну на автобусе , презентуя фильм в больших городах. Как вам пришла эта идея?

— Мы поняли, что раз гора не идет к Магомету, поддержки у нас глобальной нет, а зритель в основном находится в регионах, то нужно ехать к людям самим. Показывать фильм в Барнауле особенно трепетно, потому что мы сами с Алтая. Приехали все друзья, родители Жени.

Мы хотим продемонстрировать, что у нас нет мыслей заработать денег. Просто хотим показать кино, которое сделали от чистого сердца.

Съемки фильма «Счастье в конверте» kinopoisk.ru

— А у вас на Алтае остались родственники?

— Да, здесь живут дяди, тети, были бабушки, дедушки.

Я родилась в Усть-Калманском районе, в селе Новокалманка. К сожалению, посещать малую родину удается не так часто.

Родные сейчас живут в Барнауле. В Усть-Калманке не осталось никого, даже дома нет. Но папа старается туда приезжать. Там все постепенно уходит в небытие. Деревенское кладбище зарастает, с каждым годом все сложнее найти и навестить могилы.

Но я действительно чувствую, что здесь моя родина, мне тут очень комфортно. Идут какие-то особые токи.

Картину я посвятила в том числе и своим бабушкам и дедушкам.

Например, у одного героя есть медали, часы, которые были как у моего деда. Я старалась подобрать, чтобы были похожи.

Спецпоказ фильма «Счастье в конверте» altapress.ru

— На премьере людям давали конверты и предлагали отправить открытки. А вы сами как давно отправляли бумажные письма?

— В последнее время я чаще отправляла открытки маме, когда путешествовала по разным странам, они приходили такие красивые, все в штампах.

Но я помню это ощущение, когда получаешь письмо, и словно частичка человека рядом с тобой.

Кстати, у меня снимались дети, которые совсем не знают, кто такой почтальон. От этого становится грустно.

Копите деньги

— Как вы относитесь к российскому кино?

— У нас оно немного злое, негативное.

Хотя не могу объективно судить, потому что работаю в нем и с той, и с другой стороны. Но думаю, что мы должны не только развлекать зрителя, неправильно считать его за дурака.

Нельзя говорить, что вот раньше было кино, а сейчас его нет. Меня до глубины души потрясла «Битва за Севастополь» — по игре актеров, по операторской работе. Я за кинематограф, который дарит сильные эмоции.

Искусство должно вызывать чувства. Обожаю «Трансформеров». Для меня как для актрисы фильм — что-то невероятное. Они же играют с тем, чего нет. А у режиссера в голове должна сложиться вся экранная картинка. Очень круто! «Аватар», «Титаник" — это произведения искусства.

Актриса и режиссер Светлана Суханова Анна Зайкова

— А успех «Холопа" — закономерность или случайность?

— Если бы была формула успешной картины, то все бы ею уже пользовались. Невозможно угадать.

«Холоп» всех уделал, хотя никто не ожидал. Как и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», у которого вообще не прогнозировались высокие сборы. Это была абсолютная авантюра.

Конечно, кино — тоже бизнес, там прописываются планы, но таких прогнозов точно не было.

— Вы следили за «Оскаром»? Болели за кого-нибудь?

— Сама церемония была очень предсказуемой. Для меня «Оскар» закончился 12 лет назад, когда вместо «Аватара» статуэтку дали «Повелителю бури» про войну в Ираке. Хотелось сказать: «Вы серьезно?»

В этом году я болела за «Однажды … в Голливуде». Мне нравится, что Тарантино, человек без образования, идет и делает то, что хочет. А получается здорово. Очень рада за пятидесятилетнего красавчика Бреда Питта.

Также посмотрела фильм с Рене Зеллвегер — я ее не узнала, прекрасная актерская работа.

Было понятно, что лучшим актером будет Хоакин Феникс. У него же вообще очень сложная судьба, странная семья, брат погиб из-за наркотиков… Мне кажется, что в Джокере ему ничего особо и не пришлось играть. А вот, например, Хита Леджера эта роль сломала.

Актриса и режиссер Светлана Суханова Анна Зайкова

При этом я нисколько не умаляю работы Феникса. Держать такое напряженное состояние на площадке очень сложно.

Вот, например, иногда режиссер просит тебя заплакать в кадре. Первые три дубля ты все выполняешь, а потом не можешь. Капаешь что можешь, щиплешь себя, хомячка и кошку в мыслях похоронишь — ничего не помогает. Поэтому актеры — люди с расшатанной нервной системой.

Единственная неожиданность «Оскара» — фильм «Паразиты», который взял сразу две премии за лучший фильм.

— Что нужно сделать региональным киноделам , чтобы выйти на высокий уровень?

— Нету денег — нету кина. Все рассуждения «снимите на айфон» не работают. Если ты хочешь качественную картинку, должны быть соответствующие свет, звук, команда. К сожалению, на одном энтузиазме в этом деле не уедешь.

Если нет денег, значит, надо безоговорочно верить в свою идею. И постоянно пробовать, учиться — вдруг вы новый Тарантино?

Факт 8.09 — самый высокий рейтинг сериала с участием актрисы Светланы Сухановой по версии «Кинопоиска» («Полицейский с Рублёвки», 2016 год).

Специальный вопрос

— Как вам работалось вместе с Сергеем Буруновым и Александром Петровым в сериале «Полицейский с Рублевки»?

— Прекрасно! Неожиданно сериал возник в моей жизни, спасибо за это автору сценария и режиссеру Илье Куликову. Работать было легко, потому что собралась команда, профессионалы с большой буквы, которые любят свое дело.

Сначала я не понимала, что из себя представляет мой персонаж — Наташа Яковлева. А потом поняла, что она тоже романтик, безмерно любящая своего мужа, подполковника Яковлева.

Работать с Сережей всегда очень смешно, никогда не знаешь, что он выкинет.

Сериал «Полицейский с Рублевки», актеры Александр Петров и Сергей Бурунов kinopoisk.ru

А с Сашей Петровым до сериала мы играли брата и сестру в фильме «Пока цветет папоротник», так что с ним тоже было легко работать.

Соглашаясь на эту роль, я не думала, что стану такой популярной. Ко мне иногда подходят люди: «Ой, вы же жена Володи!». Вот так просто, даже не по имени персонажа называют. Говорю: «Да, да, это я».

Что известно о Светлане Сухановой

Светлана Суханова — актриса. Родилась в Алтайском крае, в возрасте двух лет вместе с родителями переехала в Санкт- Петербург. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. До 2013 года работала в питерском драматическом театре «Комедианты».

Популярной стала после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где исполнила роль Наташи, жены подполковника Владимира Яковлева.