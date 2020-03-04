Кто такой актер Антон Лапенко, которого Юрий Дудь назвал новой звездой YouTube

3 марта журналист Юрий Дудь опубликовал интервью с актером «Электротеатра Станиславского» Антоном Лапенко. Его разнообразные юмористические ролики с персонажами из 90-х покорили миллионы пользователей. Дудь назвал гостя «самой свежей звездой русского интернета».

Всего за год блогер собрал 2,4 млн подписчиков в Instagram и 1,28 млн ― в Youtube.

В своем аккаунте в Instagram он снимает короткие ролики в стиле ретро. Причем каждый раз Лапенко предстает в новом образе: эксцентричного журналиста, незадачливого инженера, сумасшедшего пьяницы Катамаранова, полицейского с невнятной речью и так далее.

В прошлом году актер запустил 5-серийный веб-сериал «Внутри Лапенко», где сыграл все роли.

Дудю гость сказал, что все персонажи у него получались спонтанно, а ролики — чистая импровизация.

Лапенко также рассказал про личную жизнь. Оказалось, что он вырос в многодетной семье, где помимо него было еще 15 детей. Несмотря на то, что они жили в сложные 90-е, это время он вспоминает с теплотой. А братья и сестры до сих пор помогают друг другу.

После окончания ВГИК, Лапенко работал в нескольких театрах, где получал 6, 5 тыс. в месяц. Сейчас в «Электротеатре Станиславского» он зарабатывает около 50 тыс. рублей. Однако, там он играет совсем маленькие роли, иногда даже без слов.

Особую популярность Лапенко приобрел после того. как его ролик разместила на своей странице в Instagram актриса Ирина Горбачева, которая тоже стала известной на всю страну благодаря коротким видео-вайнам.